“Soy un milagro de La Chinita”: la historia de Samantha Chiquinquirá

noviembre 18, 2017 - 4:35 pm

Ella no sabía por qué caminaba alrededor de tanta gente, siguiendo una tablita coronada con oro y con el dibujo de una mujer con un niño en brazos. Era muy pequeña. Su mamá la llevaba desde que nació a la procesión de la llamada Virgen Morena. Pero apenas tuvo uso de razón conoció los motivos: “Soy un milagro de La Chinita”, cuenta a Noticia al Día Samantha Chiquinquirá Valbuena Cárdenas, de 25 años.

Esta marabina vino al mundo el 13 de agosto de 1992, pero su historia comenzó cuatro años antes, milagrosamente un 13 de agosto también, pero en 1988, cuando una joven pareja se casó en Maracaibo y desde el principio se encontró con la respuesta médica de que no podría tener hijos.

“Mi esposo, Rafael Valbuena, tenía 35 años y yo 29. Anhelábamos tener un hijo, pero yo no quedaba embarazada. Eso nos ponía tristes y desesperados porque queríamos fortalecer nuestro matrimonio y sentir la dicha de ser padres”, cuenta Deyanire Cárdenas, sobre el suplicio que pasó entre médicos y médicos.

La pareja, como casi todos los zulianos, era y es devota de la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cariñosamente llamada La Chinita y cuya fiesta se celebra hoy, 18 de noviembre, en Maracaibo, estado Zulia.

Los médicos le habían dicho que el flujo cristalino de Deyanire era muy ácido y por ese motivo no podía concebir. Por asuntos relacionados con el trabajo de Rafael, además de Maracaibo, visitaron las ciudades de Puerto Ordaz y Barquisimeto. En todas acudieron a especialistas y la respuesta médica era siempre la misma: “No podrán tener hijos”.

Rafael y Deyanire habían perdido todas las esperanzas médicas, pero siempre los acompañó la fuerza más poderosa del mundo: la fe.

“Yo iba todos los años a pedirle a La Chinita. Le rogaba en mi casa también. Ella es madre y conocía los deseos de mi corazón. Le pedí que me ayudara a saber lo que era tener un hijo y que si me enviaba alguno, fuera varón o hembra, llevaría en su nombre Chiquinquirá. Que no importaban las maneras, pero que me enviara un bebé”, cuenta Deyanire.

La pareja nunca imaginó que el hecho de no poder concebir no le impediría tener una hija, que llevaría orgullo y felicidad a su hogar.

“Mi esposo era gerente de una entidad de ahorro y préstamo y una de cajeras le comentó de una mujer que tenía cinco hijos y estaba embarazada por sexta vez. Sin embargo no quería tener a la criatura”, recuerda la madre zuliana.

De pronto una posibilidad inimiganada se abrió ante la pareja Valbuena-Cárdenas. Se acercaron a la gestante que no se sentía en lo absoluto preparada para tener otro hijo y ésta les aseguró que les obsequiaría al bebé apenas naciera.

Y así fue. Era una niña que los mismos esposos fueron a buscar en la maternidad y llevaron al Registro Civil a reconocerla como suya. Cuando las autoridades les preguntaron qué nombre le pondría no dudaron ni un momento: Samantha Chiquinquirá, un homenaje a la Chinita que 25 años después sigue acudiendo a sus procesiones.

“Cuando la tuve en mis brazos sentí una mezcla de emociones. Quería reír y quería llorar. Es algo inexplicable. Supe que sería mi hija para siempre”, expresa Deyanire.

La niña no supo que no fue concebida por los padres que la criaron hasta que tenía 18 años, cuando en una circunstancia inesperada un familiar se lo contó: “Creo que fue un asunto de rabia de parte de esa persona. Gracias a Dios fue en mi casa. Tuve que admitirle a mi hija que era verdad lo que le habían dicho. Que ella no había salido de mí aunque sí era mi hija”, cuenta la madre.

Samantha Chiquinquirá tuvo un momento de emociones encontradas. No había sido concebida por sus padres ¿Cuál era su verdadera historia? Con mucho temor la madre le confesó que había sido recibida de parte de una mujer que no podía criarla. “Mamá, ahora te quiero más”, le dije cuando lo supe, recuerda Samantha Chiquinquirá.

Hoy, Deyanire Cárdenas cuenta con 58 años y, tras una caída, se le activó una enfermedad degenerativa llamada distrofia muscular que le impide el movimiento y la hace pasar buena parte del tiempo en cama. “Ahora soy yo quien le pide a la Chinita el milagro de que mejore a mi mamá. Los valores que ella me enseñó no me los hubiera enseñado nadie. Ya una vez la Virgen hizo un prodigio en nuestras vidas. Seguimos acudiendo a cada procesión. Es una Santa Madre, como la que tuvo el milagro de darme a mí”, sentencia Samantha Chiquinquirá”, quien hoy, como miles de creyentes, acudirá a la procesión de la Virgen Morena, en un noble gesto de gratitud que la acompañará toda la vida.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día