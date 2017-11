Si eres portero y tu equipo va ganando, que nunca te pase esto (Video)

noviembre 4, 2017 - 3:29 pm

Corría el minuto 30 del partido que abría la jornada del sábado en la Bundesliga cuando Robin Zentner, portero del Mainz, dejó uno de los ‘bloopers’ para la temporada: un error que milagrosamente no pasó a mayores.

Con 0-1 a favor del Mainz, sobre el Borussia Mönchengladbach, Zentner controló la pelota en la frontal del área y, cuando iba a proceder a despejar en largo, el balón ya no estaba. Un despeje ‘imaginario’ que casi le cuesta el empate. Afortunadamente el guardameta alemán pudo rectificar a tiempo y evitar que el gol de los locales llegara de semejante forma.

Ambos clubes igualaron 1-1. Diallo abrió al cuenta para el Mainz y Vestergaard lo empató en el 66.

Robin Zentner became a real-life version of a FIFA glitch this morning pic.twitter.com/xQY7VHcGiU

— Jack Grimse (@JackGrimse) 4 de noviembre de 2017