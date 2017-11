El sensual desnudo de Kim Kardashian hace estallar las redes sociales (Foto)

noviembre 28, 2017 - 10:14 pm

Sin dudar Kim Kardashian sí sabe cómo dar de qué hablar, en esta oportunidad la reina del clan Kardashian, decidió volver a despojarse de su ropa y regalar a sus seguidores una sensual imagen desnuda, en donde el brillo se apoderó de su piel.

En la imagen podemos ver a la integrante de clan Kardashian cubierta en su totalidad por brillo, con el objetivo de promocionar los nuevos productos de su marca de maquillaje que serán lanzados al mercado el primero de diciembre, entre éstos se destacan iluminadores y brillos labiales.

La fotografía publicada en su cuenta personal de Instagram ya supera los dos millones de likes y comentarios como “Amazing!! Super Model” y “I WANT TO TRY Omg. Kim, you’re KILLING IT” se pueden leer en la publicación.

Noticia al Día