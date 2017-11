Secretario de la Opep: Acuerdo de recorte ha brindado optimismo al mercado

noviembre 28, 2017 - 12:46 pm

El acuerdo de recorte suscrito entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y 11 productores independientes ha brindado optimismo al mercado petrolero, señaló el secretario general del bloque, Mohamed Barkindo.

“El hecho de que el cumplimiento promedio de los ajustes de suministro haya sido superior al 100 % desde la aplicación de la decisión, el 1 de enero de este año, no solo me alegra sino que ha traído un nuevo optimismo al mercado petrolero que no se veía desde hacía tiempo”, dijo Barkindo, citado por agencias internacionales.

El acuerdo de recorte contempla una reducción cercana a los 1,8 millones de barriles diarios (MBD) y vence en marzo de 2018, tras la extensión que acordaron los firmantes a mediados de año.

Barkindo indicó que el pacto ha ayudado a drenar los inventarios de crudo hasta los 140 millones de barriles en octubre, cuando la media hace cinco años era superior a los 380 MB.

“Las condiciones actuales del mercado, el nivel de confianza y el optimismo reinantes en la industria son una prueba del resultado de nuestros esfuerzos conjuntos”, añadió.

La aplicación del acuerdo ha contribuido a que las principales cestas petroleras se sitúen en la actualidad por encima de los 60 dólares, un precio que no alcanzaban desde hace más de dos años.

El mercado petrolero está atento a una posible nueva extensión del acuerdo en la reunión ministerial de la Opep prevista para este jueves en Viena, Austria.

AVN