Se cumplen cuatro años del trágico accidente que le arrebató la vida a Paul Walker

El exitoso y joven actor, que perdió la vida en un accidente automovilístico en noviembre de 2013, está en la memoria de grandes y chicos que, especialmente, son fanáticos de la saga de Rápidos y Furiosos. Hoy se cumplen cuatro años de su desaparición física y sigue ocupando espacio en los medios de comunicación.

Tyrese recordó a su compañero de reparto a tan solo días del tercer aniversario de la muerte de Paul. “Esta siempre es una semana muy difícil para nosotros” dijo el actor en su foto de Instagram.

En marzo de este año, se dio a conocer una grabación donde se ve a Walker manejando a una altísima velocidad en Japón, imágenes que despertaron críticas y lamento .

Sin dudas, el artista se fue de este mundo de la manera que, lamentablemente, él quería, sobre un auto, en este caso, un vehículo que lo llevó a la eternidad.

Nacido en Glendale, California, el 12 de septiembre de 1973, Walker fue conocido por su papel de Brian O´Conner en la película de carreras de calle, repitiendo el papel en cinco de las seis producciones de la franquicia. También actuó en Bajo Cero (2006), Timeline (2003), Inmersión Letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La Prueba del Crimen (2006).

Tras licenciarse en biología marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera en el modelaje, Walker comenzó su carrera como actor invitado en varios programas de televisión como The Young and the Restless y Touched by an Angel.

Fuera de la actuación, Walker fue la cara de la marca de perfumes The Coty Prestige, fragancia Davidoff Cool Waterpara hombres, y protagonizó la serie de National Geographic Channel, Expedition Great White.

También fundó la organización benéfica “Reach Out Worldwide” (ROWW), una organización que provee los esfuerzos de ayuda para las zonas afectadas por desastres naturales, por lo que a menudo era elogiado por su trabajo de caridad fuera de la pantalla, tanto como la de intérprete.

