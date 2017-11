¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Veganismo?

noviembre 2, 2017 - 8:37 am

Desde los últimos años se escucha hablar cada vez más del veganismo aunque poco se sabe o se explica, en realidad, de qué se trata o qué lo hizo surgir.

Lejos de ser una simple moda o una dieta, el término se acuñó en 1944 para diferenciarlo del vegetarianismo y quienes lo adoptan asumen la convicción de respetar íntegra y prioritariamente la vida de los animales y rechazan cualquier tipo de actividad, en cualquier contexto, que los someta, explote y mate.

Desde el consumo hasta la experimentación para cosmética, los animales son utilizados y obligados a padecer vidas de sufrimiento y dolor; y a eso se opone esta elección de vivir. Infobae habló con la escritora de Veganismo, practica de justicia e igualdad, el único libro argentino escrito sobre el tema, y explicó cuáles son las bases de esta práctica.

¿Qué es el veganismo?

“Definí al veganismo como una actitud de respeto hacia toda la vida animal no humana sintiente que implica un modo de vida en el que se evita voluntariamente su uso, consumo y la participación en actividades derivadas de su esclavitud, explotación y muerte. Suele pensarse que es una cuestión personal, pero no lo es”, dijo Ana María Aboglio, abogada, especializada en filosofía del derecho y ética para los derechos animales.

Siguió: “Es necesario tener otra mirada que implique un pensar y un sentir que rescate a los animales de la situación de infravaloración en la que los hemos situado y logre movernos del paradigma de dominación (que gestiona su apropiación y uso) a un paradigma de convivencia y alianza con la vida animal no humana que por la extrema vulnerabilidad en la que se encuentra necesitaría tener toda nuestra protección. Pero esto no puede hacerse si no trabajamos para disolver el antropocentrismo moral, es decir, la discriminación que se hace de los otros animales simplemente por no ser humanos y que es la que sostiene la esclavitud de todos ellos”.

