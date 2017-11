Santos pidió analizar las sanciones contra Venezuela

noviembre 24, 2017 - 10:58 am

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, informó que apoya las actuales sanciones contra el gobierno del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, indicó que se debe analizar qué sanciones son efectivas y cuáles no.

“Las violaciones de los derechos humanos y el desprecio a la democracia deben ser castigados”, dijo.

El mandatario colombiano exigió que Maduro permita la entrada al país de ayuda humanitaria tras reconocer que las relaciones con el jefe de Estado “No son buenas”.

El presidente colombiano reiteró que su país no reconoce a la asamblea nacional constituyente instaurada en el país desde el 31 de julio de 2017, una institución que comparó con los legislativos de “Europa del este en los tiempos de la Unión Soviética”.

Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arremetió contra el presidente colombiano por no permitir la importación de medicinas del país neogranadino a Venezuela. “Santos, trágate tus medicinas, no importa, no las compraremos allí. Ya se las estamos comprando a India (…) trágate tus medicinas, tu droga y tu cocaína. Hay que ser bien malvado para hacer eso”, dijo Maduro en ese entonces.

EFE