Richard Blanco: ABP no irá a las presidenciales sin condiciones justas

noviembre 30, 2017 - 11:40 am

El diputado Richard Blanco confirmó este viernes que Alianza Bravo Pueblo no participará en unas presidenciales sin condiciones electorales justas, unas que abarcan el cambio total de la administración y funcionalidad del Consejo Nacional Electoral, mismo planteamiento que hizo ayer Antonio Ledezma.

“La opinión de Antonio Ledezma es la opinión de Alianza Bravo Pueblo, si no hay condiciones electorales, si no cambiamos a los rectores, si no se cambia toda la estructura administraba y funcional de ese organismo electoral, si no se le da al elector la posibilidad de que tenga condiciones para que elija a un Presidente de la República sino que se hace un parapeto o un maquillaje, tengan la plena seguridad de que no vamos a participar en ese proceso”, indicó.

Y siguiendo con el mismo planteamiento continuó: “Las condiciones en Venezuela se van a ir agravando y por eso alertamos que no podemos ir a un diálogo con premisas por parte de Gobierno que son inconstitucionales, por ejemplo cómo vamos a ir a un diálogo cuando el Gobierno lo quiere lograr allí es que reconozcamos a una Asamblea Nacional Constituyente que incluso en la Asamblea Nacional aprobamos su desconocimiento”.

“Veremos cómo nuevamente este llamado diálogo, negociación, reencuentro y ojalá nos equivoquemos, no va a traer ningún tipo de resultados positivos para la crisis que estamos viviendo en Venezuela”, sostuvo desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR el parlamentario.

Y más adelante cuestionó: “Cómo nosotros vamos a aceptar una negociación para aceptar funciones de esta ANC y para aprobar la deuda con una dádiva, que no es tal, de que se reconozca al Parlamento”.

ND