¿Quieres quedar embarazada? Sigue estos 6 consejos

noviembre 16, 2017 - 10:27 pm

Formar una familia es uno de los anhelos de muchas mujeres; pero a veces la concepción no es tan sencilla. La buena noticia es que no debes desesperar, sino hacer una revisión de tu estilo de vida antes de tomar cualquier decisión apresurada. Sigue leyendo y descubre algunos consejos para quedar embarazada cuanto antes.

Sigue estos 6 consejos:

¡Deja el cigarrillo!

Esta práctica hace que los óvulos envejezcan, que la fertilidad disminuya, asimismo aumenta las posibilidades de un aborto espontáneo (si ya estas embarazada). También tu pareja podrá verse afectado en la cantidad y calidad de su esperma.

Cuida tu peso

Es importante que te encuentres en tu peso ideal, pues si tienes un par de kilos adicionales, o estás bajo la media, esto afecta tus posibilidades de quedar embarazada.

Fecha clave

Si tu pareja o tú están demasiado pendientes del día en que te encuentras más fértil y crees que deben sostener relaciones hasta dicho momento, pues los expertos recomiendan que tengan encuentros íntimos tres días antes de tu ovulación; pues los espermatozoides pueden llegar a sobrevivir varios días dentro del sistema reproductivo femenino. Por lo anterior es más probable que el espermatozoide alcance el óvulo cuando se esté desprendiendo.

Dieta saludable

Ambos deben de alimentarse de forma más equilibrada. Limiten el consumo de cafeína, bebidas alcohólicas o estimulantes; según especialistas, existen estudios que certifican que el abuso de estas disminuye notablemente la fertilidad.

Ejercítate

Es aconsejable que ambos realicen ejercicio, pues ayuda a mantener tu peso y el de tu pareja en un nivel saludable. Eso sí, todo con medida, por ejemplo: caminatas, rutina de pilates o natación. Si abusas, el cansancio acumulado puede afectar tu ovulación, y también se te hará más difícil quedar embarazada.

¡Ojo, hombres!

Tu pareja no queda exenta de responsabilidad; ya que ellos deben evitar las altas temperaturas en sus genitales. Para ello debe vestir ropa interior fresca, no frecuentar los jacuzzis, baños saunas o ducharse con agua muy caliente. De igual forma no deben estar mucho tiempo con la laptop trabajando sobre dicha zona, ya que el calor puede afectar la calidad del esperma.

Vidaysalud.com