¿Quién ganaría? Proponen un Mundial paralelo de países no clasificados

noviembre 15, 2017 - 7:53 pm

Luego de que se quedaran en el camino selecciones de tradicion fútbolista como Estados Unidos, Holanda, Chile, Ghana Italia, República Checa entre otras. El periodista estadounidense Andrew Joseph propuso llevar acabo un “Mundial Paralelo” con los países que no lograron su pasaporte a la cita de Rusia 2018.

Joseph tuvo esta idea basándose en el NIT (National Invitation Tournament) que es un torneo de baloncesto universitario de “consolación”.

“La gente quiere una NIT de Copa del mundo, y USF está tratando de hacer que suceda”, escribió el reportero en su cuenta de Twitter.

Tambien expresó que para ese evento se pueden utilizar los estadios de la Copa América Centenario 2016 y no chocaría el horario con los partidos del Mundial de Rusia 2018.

El torneo, además, serviría como promoción para Estados Unidos que busca junto con Canadá y México ser sede del Mundial en 2026.

Para que se realice este “Mundial de los no Clasificados” estados unidos debe gestionar el permiso especial de la FIFA, que hasta ahora no tiene permitido hacer un campeonato paralelo a gran compentecia del Mundial de Fútbol.

The people want a World Cup NIT, and USSF is trying to make it happen. https://t.co/3BZIBUqXXp

— Andrew Joseph (@AndyJ0seph) 14 de noviembre de 2017