Puigdemont exige la libertad de los exconsejeros y augura una “represión larga y feroz”

noviembre 2, 2017 - 4:13 pm

Desde su “exilio” en Bélgica, el presidente depuesto de la Generalitat Carles Puigdemont ha emitido hoy un mensaje a través de TV3 tras conocerse esta tarde la orden de prisión preventiva dictada por la Audiencia Nacional contra parte de su gobierno.

Para Puigdemont, la decisión “es un golpe contra las elecciones del 21D” porque se tendrán que desarrollar en un clima sin precedentes en Europa” y atenta contra la democracia.

En un emsnaje emitido desde un lugar sin identificar, Puigdemont ha cargado con dureza contra el Gobierno, al que ha acusado de optar “por la represión policial y judicial en vez de por el diálogo”. Sin dar ninguna pista sobre cuáles serán sus pasos siguientes, Puigdemont ha alertado contra lo que a su criterio está por venir: “Nos espera una represión larga y feroz. La furia del Estado Español está desbocada, pero no podemos decaer. La tenemos que combatir sin violencia, con paz, con respeto hacia todos. La libertad de Cataluña no es posible si hay catalanes que no pueden defender sus ideas”.

Puigdemont ha proseguido señalando, que un “gobierno catalán entre rejas es infinitamente más digno que quienes les mandan a prisión”. Puigdemont se ha presentado como el “presidente legítimo” de la Generalitat.

ABC