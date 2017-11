Perú se mide a Nueva Zelanda para tratar de llegar a su quinto mundial

noviembre 15, 2017 - 8:54 am

El Estadio Nacional de Lima, en Perú, se vestirá de fiesta este miércoles 15 de noviembre, a partir de las 10:15 PM, hora de Venezuela, para recibir el encuentro entre las selecciones de Perú y Nueva Zelanda, en lo que puede significar el pase al Mundial de Fútbol Rusia 2018 de la selección local. Este será el partido de vuelta correspondiente a uno de los puestos del repechaje intercontinental. Nueva Zelanda quiere participar en su tercer mundial de fútbol. Un nuevo empate entre ambas selecciones no parece ser la opción favorita para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, es por eso que ese resultado se paga a +500.

La selección dirigida por el argentino Ricardo Gareca quiere cerrar con broche de oro la gran campaña que tuvieron en las eliminatorias sudamericanas, luego de despachar a equipos que venían participando regularmente de los últimos mundiales de fútbol, como Chile, Paraguay y Ecuador, además puso en peligro la participación de Colombia y hasta de la propia Argentina. A pesar de la ilusión que viven los jugadores y los fanáticos de la selección inca, es importante destacar que Perú ya ha participado en 4 copas del mundo, en 1930, 1970, 1978 y 1982.

En aquella época Perú contaba con una cantera de jugadores de lujo, que fue apodada como la Generación de Oro del fútbol peruano, que tenía como líder al jugador Teófilo Cubillas, considerado el mejor jugador peruano del siglo XX. No obstante, esta vez la selección peruana no contará con su jugador estrella de la actualidad, Paolo Guerrero, una vez que fue encontrado positivo en un examen antidopping realizado en Argentina, por lo que la FIFA decidió suspenderlo preventivamente por 30 días.

A pesar de esta baja importantísima, la selección local es amplia favorita de los sitios de apuestas deportivas para llevarse la victoria en este encuentro, debido a su tradición, al peso de sus jugadores y, claro, al factor de jugar en casa, que siempre es clave en momentos decisivos. Es por eso que un triunfo del conjunto peruano se paga a -500.

Por su parte, la selección de Nueva Zelanda quiere dar la sorpresa y meterse nuevamente en un mundial, ya que en la edición pasada fueron eliminados por México en el repechaje intercontinental. Es importante recordar que la confederación de fútbol de Oceanía es la única que no tiene ningún cupo directo al mundial, por lo que si Nueva Zelanda no asiste a la justa, este continente no tendrá representante en Rusia.

Nueva Zelanda asistió ya dos veces a una copa mundial, la primera en 1982, en la que no lograron ninguna victoria ni ningún empate, y la segunda en el 2010, en la que, paradójicamente no perdieron ningún juego, pero de cualquier forma fueron eliminados en la primera ronda, ya que cosecharon 3 empates, convirtiéndose así en el único equipo que no conoció la derrota en Sudáfrica 2010.

A pesar del entusiasmo con el que la selección neozelandesa encara este repechaje ante Perú, las diferentes casas de apuestas consultadas en OddsShark, no ven como posible una victoria oceánica en Lima, es por eso que ese resultado se paga a +1600.

Noticia al Día