noviembre 17, 2017 - 10:06 am

El Departamento de Defensa de Estados Unidos compartió “por error” un tuit en su cuenta oficial que llamaba el presidente del país a cesar de su cargo.

Al parecer, la persona que administra las redes sociales del Pentágono no está muy contenta con la Administración Trump. El 16 de noviembre, un tuit que pedía entre otras cosas que el mandatario dejara su cargo fue compartido en la cuenta oficial del Departamento de Defensa.

“La solución es sencilla… Roy Moore, abandone la carrera [al Senado]. Al Franken, renuncie al Congreso. Donald Trump, renuncie a la Presidencia. Partido Republicano, deje de hacer de la agresión sexual un tema partidista. Es un crimen, como también lo es su hipocresía”, rezaba el tuit.

La publicación, sin embargo, fue eliminada de la cuenta del Pentágono en menos de cinco minutos.

Dana White, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, publicó un tuit en su cuenta personal aclarando la situación.

“Un operador autorizado de la cuenta oficial del Departamento de Defensa en Twitter retuiteó erróneamente un contenido no respaldado por el Departamento de Defensa. El operador percibió el fallo y eliminó [el tuit] de inmediato”, escribió White.

Recientemente, el 3 de noviembre, la cuenta oficial de Twitter de Trump estuvo suspendida durante 11 minutos por culpa de un empleado que trabajaba su último día en la compañía.

So the DoD’s official account just rt’d this: pic.twitter.com/aZTabIO6D4

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) 16 de noviembre de 2017