“Es un pedófilo y un depredador sexual”: otra denuncia contra Kevin Spacey por abuso de un chico de 14 años

noviembre 2, 2017 - 9:35 pm

Un hombre de 48 años residente en la costa este de EEUU aseguró en declaraciones a la publicación digital Vulture que mantuvo relaciones sexuales con Kevin Spacey cuando el actor tenía 24 años y él era un menor de 14, aspirante a una carrera artística.

“Hoy se lo diría, a la cara. Le diría que es un pedófilo y un depredador sexual”, dijo el hombre, cuya identidad no fue revelada.

El abogado de Spacey indicó en un e-mail al sitio que el actor “negaba completamente las acusaciones”.

La presunta relación —que incluyó “tres o cuatro encuentros” y declaraciones de afecto, además de promesas de ayuda en el mundo de la actuación— comenzó dos años después de que el declarante, que solicitó anonimato para contar su historia, conociera a Spacey, en 1981, cuando la estrella todavía no lo era y enseñaba actuación los fines de semana en la iglesia de Saint Thomas en Mamaroneck, en las afueras de Nueva York, mientras trabajaba en la escena teatral de la ciudad.

Dos años más tarde se volvieron a encontrar mientras esperaban para ver una obra. Spacey, que había debutado en Broadway el año anterior, le dio su teléfono y lo animó a llamarlo. El adolescente, que en ese momento mantenía relaciones con un primo también 10 años mayor que él, lo hizo.

“Comenzamos una relación sexual en su apartamento en el Upper West Side, en la primera vez que acudí. Consistía básicamente en que le penetrara”, indicó. Volvió a reunirse con Spacey “tres o cuatro veces más”, en el mismo apartamento y en otro en la misma zona, donde recordó que el actor tenía fotos de Jennifer Jason Leigh, de quien hablaba como su novia.

“Nos decíamos que nos queríamos. Y él me decía que había productores que estaban muy interesados en mí como actor y que me iba a conseguir audiciones (…) No me había visto actuar desde que yo tenía 12 años”, declaró.

Una de las siguientes veces que se vieron, Spacey le dijo que prefería ser él quien llevara a cabo la penetración, pero el adolescente se resistió. “Me empujó fuerte, me agarró y empezó a restregarse contra mi trasero. Me dolía muchísimo. Le dije que no repetidamente. Por suerte yo era fuerte y logré quitármelo de encima. Me deshice de él y me fui corriendo mientras lloraba”, sostuvo.

“Siempre dije ‘Trató de violarme’. Le dije que no quería eso, y volvió a hacerlo, le dije que no, volvió y me empujó con más fuerza”, agregó. “No sé cómo se puede ver eso más que como un intento de violación, que yo puede impedir”.

El hombre definió a Spacey como “un pedófilo”, y cuando Vulture le preguntó si a los 14 años tenía capacidad para mantener una relación con alguien una década mayor, aseguró: “No. Lo que se necesita en una relación, en cualquier relación, implica una lucha de poder. Pero uno tiene que partir desde alguna forma de igualdad. Y alguien de 15 años es un niño”.

El hombre asegura que decidió hacer pública su experiencia indignado por la respuesta de Spacey a las declaraciones del actor Anthony Rapp, quien relató un supuesto episodio de acoso sexual por parte de la estrella cuando Rapp tenía 14 años. Spacey dijo que no recordaba ese episodio, pero que si realmente había sucedido le debía “la más sincera disculpa”. Y luego manifestó que era gay.

“He arrastrado un nivel de culpa toda mi vida sabiendo que estas personas repiten sus comportamientos. No paran. No se trata de una sola vez”, aclaró el nuevo denunciante. “Saber que continuó actuando así, me hizo avergonzarme”.

“He trabajado muy duro para tener una buena vida y sentirme seguro, y no voy a dejar todo eso por él”, declaró, para explicar su decisión de mantener el anonimato. Dijo que no quiere ser recordado por este suceso ni ser devorado por los medios de comunicación. “No quiero que me encuentre”, añadió.

Mientras tanto, el representante del actor señaló este miércoles que Spacey “se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento”.

Agencias