Patricia Janiot iría a Univisión tras renunciar a 26 años con CNN

noviembre 9, 2017 - 11:05 pm

La periodista colombiana dijo que fue una decisión muy difícil de tomar, pero que decidió afrontar “un nuevo desafió” para su carrera periodística, que más tarde se confirmó se trata de Univisión, en donde estará al frente de un espacio de investigación.

Siguió su anuncio agradeciendo y dedicándole unas sentidas palabras a la famosa cadena televisiva.

“Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años”.

Finalizó diciendo que iba a trabajar en el canal hasta el próximo 17 de noviembre.

Noticia al Día/Agencia