El integrante de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional –AN- para investigar la corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –CLAP-, diputado de Primero Justicia -PJ-, Carlos Paparoni, vaticina que la crisis del país en el año 2018 será insostenible por lo que urge a aceptar la ayuda internacional humanitaria. “Tenemos que sentarnos a dialogar”.

“Este será uno de los puntos centrales y fundamentales de la reunión del 1º y el 2 de diciembre en República Dominicana; hay que forzar la llegada de la ayuda, no es alarmismo, es que para 2018, en el caso de alimentos, lo que se vislumbra es una crisis sin precedentes”, subrayó en entrevista a Anna Vaccarella en el espacio En Sintonía de Unión Radio.

Para Paparoni “es lamentable que el gobierno nacional negocie con el hambre de los venezolanos, también lo es, pero debemos intentarlo, tenemos que sentarnos a dialogar”.

Explicó que es necesaria la ayuda humanitaria porque el aparato productivo venezolano está destruido. “Si no explicamos por qué está destruido y cómo lo han destruido es muy fácil que sigan engañándonos a través de las cajas CLAP diciendo que la solución es traer productos terminados”.

El parlamentario opositor precisó que en República Dominicana se discutirán muchos temas, entre ellos políticos, pero el hambre del pueblo debe ser lo más importante. “No nos podemos dar el lujo de abandonar el país o de ser fatalistas e irnos de Venezuela”.

“Eso no es un problema político sino de todos los venezolanos, no es centrarnos en condiciones y libertades políticas porque eso no es el único problema, tenemos que centrarnos en algo tan fundamental como es el hambre”, resaltó.

