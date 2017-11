Pamela Anderson defiende derechos de los animales y le regala abrigo de piel sintética a Kim Kardashian

noviembre 30, 2017 - 11:45 am

Desde los inicios de su carrera interpretativa, Pamela Anderson se ha destacado como una firme defensora de los derechos de los animales, un compromiso que le ha llevado a ser nombrada embajadora de la organización PETA. Parte de sus esfuerzos en el marco de su activismo han ido dedicados siempre a convencer a otras celebridades y diseñadores de la crueldad que implica lucir o confeccionar ropa con pieles animales, y ahora la explosiva rubia se ha fijado como reto conseguir que Kim Kardashian -una apasionada de los abrigos de piel- renuncie para siempre a estas prendas.

Para ello, Pamela ha optado por un enfoque práctico, demostrándole a la esposa de Kanye West que su estilo lujoso y extravagante no tendría por qué verse resentido si le diera la espalda para siempre a la industria peletera. Con esa idea en mente, le ha enviado un regalo navideño adelantado: un abrigo de piel sintética de su marca Only Me, en tono coral y diseñado por ella misma.

En la misiva con la que ha acompañado su obsequio, Pamela le ha sugerido que se fije como propósito de cara al Año Nuevo apostar por un guardarropa más respetuoso con los animales. “Este otoño, Gucci anunció que iba a dejar de utilizar piel real porque está ‘pasada de moda’, uniéndose así a otros grandes como Giorgio Armani, Ralph Lauren, BCBG Max Azria, Calvin Klein y otras grandes marcas que han renunciado a las pies. Kim, sé que tus fans más jóvenes te admirarían aún más, a ti y a tu imperio, si tú también renunciaras a ella”, le anima la antigua vigilante de la playa en su carta, que concluye en un tono optimista: “Espero que tú y tu familia paséis unas fiestas maravillosas”.

Esta no es ni de lejos la primera vez que Pamela trata de acercar posturas con la estrella televisiva para hacerle ver la moda desde su punto de vista, aunque hasta ahora no ha tenido éxito.Anteriormente ya tuvo un gesto muy parecido con la Primera Dama Melania Trump, como agradecimiento porque esta acudiera a la inauguración presidencial de su marido, Donald Trump, con un elegante abrigo de Ralph Lauren -firma que desde 2007 no utiliza materiales derivados de animales en sus diseños.

Pamela quiso enviarle entonces uno de los abrigos de su colección, y Melania no tardó en responderle con una nota de agradecimiento. “Aprecio mucho que me hayas mandado este abrigo tan bonito de piel sintética de ‘Only Me’ [la marca de prendas ecológicas de la actriz]. Agradezco tu apoyo y tus maravillosas palabras, significan mucho para mí. Juntas, podemos seguir animando a las mujeres a defender sus ideales y creencias. Muchas gracias también por el gentil regalo y la nota que lo acompaña. Dios te bendiga a ti y a tu familia”, rezaba la respuesta de la Primera Dama.

