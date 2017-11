Un padre perdona y abraza a un hombre condenado por el asesinato de su hijo

noviembre 9, 2017 - 10:18 pm

El padre de un repartidor de pizzas asesinado mientras trabajaba ha protagonizado una emocionante escena en un tribunal de Estados Unidos al perdonar y abrazar al hombre condenado a prisión por participar en la muerte de su hijo. El pasado martes, durante la lectura de la sentencia, Abdul-Munim Sombat Jitmoud acabó abrazando al acusado, Trey Alexander Relford, quien no pudo evitar llorar de la emoción, según informa la CNN.



Jitmoud afirmó perdonaba porque ese era el espíritu del Islam. “El Islam nos enseña que Dios no podrá perdonar a alguien hasta que la persona que fue perjudicada le perdone”, afirmó. “La puerta de la oportunidad para que Dios le perdone está abierta… Así que, acércate a Él. Tienes un nuevo capítulo para llevar una buena vida”, le dijo a Relford ante el tribunal.

El padre de Salahuddin Jitmoud dijo que perdonaba al acusado “en nombre de Salahuddin y su madre”, que murió dos años antes que su hijo. En respuesta, Relford dijo a la familia: “No hay mucho que pueda decir. Lamento lo que sucedió ese día. No puedo hacer nada para devolvértelo”. “Estoy enojado con el diablo, que te desorientó y te engañó para cometer un crimen tan horrible”, dijo Jitmoud a Relford. “No te culpo. No estoy enojado contigo. Te perdono”, sentenció antes de abrazarlo.

Tras escuchar la sentencia, Jitmoud explicó a la CNN que susurró al oído de Relford haga”buenas obras” cuando salgs de prisión y que confié en que “Alá es indulgente”.

En abril de 2015, Salahuddin Jitmoud estaba haciendo una de sus últimas entregas por la cuando fue apuñalado y robado en un complejo de apartamentos en la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky. Su cuerpo fue encontrado en el corredor del complejo.

Tres personas fueron arrestadas por el crimen, pero un gran jurado eligió solo acusar a Relford de lo sucedido por considerarle la persona que planeó el robo, aunque este ha negado que le matara. Relford fue sentenciado a 31 años de prisión tras declararse culpable de complicidad en el asesinato, complicidad en el robo e intento de falsificación de pruebas en la muerte del joven.

