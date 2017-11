Oscar De La Hoya saldría de su retiro para pelear con Conor McGregor: Lo noquearía en dos asaltos

noviembre 14, 2017 - 10:41 am

Queda por ver si Oscar De La Hoya está realmente en serio, pero dijo el lunes que ha estado “entrenando en secreto” y pidió a la estrella del UFC Conor McGregor para su pelea de regreso después de casi una década de retiro.

“Saben que soy competitivo”, dijo De La Hoya. “Todavía lo tengo en mí. He estado entrenando secretamente, entrenando en secreto. Estoy más rápido que nunca y más fuerte que nunca. Sé que puedo vencer a Conor McGregor en dos asaltos. Volveré para esa pelea. Dos asaltos. Solo una (pelea) más. Lo estoy llamando. Dos asaltos, eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que voy a decir. Lo oíste en Golden Boy Radio. Dos asaltos, eso es todo lo que necesito”.

De La Hoya hizo los comentarios en “Golden Boy Radio with Tattoo and the Crew”, un programa de radio digital de tres horas que debutó el lunes con De La Hoya como invitado.

De La Hoya (39-6, 30 KOs) ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y 10 títulos mundiales en lo que entonces fue un récord de seis divisiones de pesos como boxeador profesional. Fue la estrella más grande de PPV de su tiempo y fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2014. Pero De La Hoya no ha peleado desde que fue destrozado en una derrota por nocaut en el octavo asalto ante Manny Pacquiao en 6 de diciembre de 2008. Se retiró poco después de haber perdido tres de sus últimas cinco peleas.

De La Hoya, de 44 años, no especificó un período de tiempo en el que estaría listo para su pelea de fantasía, pero hay una gran ironía en su mención de McGregor, de 29 años, de Irlanda, que perdió por nocaut en el décimo asalto cuando cruzó de las artes marciales mixtas para un combate de boxeo ante Floyd Mayweather, quien salió de un retiro de dos años para la mega pelea de peso mediano junior el 26 de agosto en Las Vegas.

La pelea vendió más de 4 millones de unidades en PPV, el segundo de todos los tiempos después de Mayweather-Pacquiao en 2015, según Showtime, pero De La Hoya pasó gran parte del verano atacando la pelea y alentando a los fanáticos del deporte a no comprar en parte porque le preocupaba que tendría un impacto negativo en la pelea por el título mundial de peso mediano entre Gennady Golovkin y Canelo Alvarez que intentaba vender con HBO PPV tres semanas después.

De La Hoya, ahora CEO de Golden Boy Promotions, llegó a escribir una carta abierta a los fanáticos del boxeo criticando la pelea entre Mayweather y McGregor. Lo llamó un “circo” y una “farsa” y afirmó que si sucedía “nuestro deporte podría no recuperarse”.

De La Hoya denigró aún más a Mayweather-McGregor como nada más que un atraco por dinero, que es cómo muchos también verían una pelea entre De La Hoya y McGregor.

McGregor sigue bajo contrato con UFC y dijo después de la derrota ante Mayweather que consideraría todas sus opciones, tanto en el boxeo como en MMA, aunque se ha hablado sobre su próxima pelea dentro del octágono y no sobre un ring de boxeo.

“No quiero hablar por él, pero él está en forma y estoy seguro de que ha estado pensando en ello”, dijo a ESPN Eric Gómez, el mejor amigo de De La Hoya desde la infancia y presidente de Golden Boy Promotions, sobre un posible regreso. “La picazón está allí, ha sido durante mucho tiempo”.

Otra persona cercana a De La Hoya le dijo a ESPN que De La Hoya está considerando seriamente volver al ring, aunque no sea para pelear contra McGregor.

Pelearía solo en el cuádrilatero

De La Hoya dijo que si de alguna manera se pudiera hacer una pelea con McGregor, sería como un combate de boxeo. De La Hoya dijo que no tiene intención de entrar en la jaula para una pelea de MMA. “Vamos a aclararlo: en la jaula, él me destrozaría. Me destrozaría. Solo en el ring.

“He estado entrenando durante los últimos cinco meses. (Mi confianza) es como me siento ahora desde que entreno. No sé qué es, pero te diré ahora que nunca antes me había sentido tan bien en mi vida”.

De La Hoya ha batallado contra la adicción al alcohol y las drogas, ha estado en rehabilitación varias veces y actualmente enfrenta cargos derivados de un arresto por DUI a principios de año. Pero De La Hoya dijo en la entrevista que ahora está bien.

“Cada día sigo mejorando. La vida es buena”, dijo De La Hoya. “La vida es una lucha; la vida es dura. No todo son miel sobre hojuelas, pero la vida es vida y tienes que pensar en la solución de lo que tienes que hacer para seguir caminando”.

Su primer intento de volver al ring

Esta no es la primera vez que De La Hoya coquetea públicamente con la idea de salir del retiro. En junio de 2015, De La Hoya le dijo a ESPN que estaba considerando regresar al ring.

“Tiene que valer mi tiempo, pero esto es muy serio”, dijo De La Hoya en ese momento, mencionando un deseo de enfrentar a Golovkin o tener una revancha con Mayweather, quien lo superó en una pelea de 2007 que rompió la marca de ventas de PPV. “Tengo que asegurarme de que estoy peleando lo mejor posible. No tengo que volver por motivos financieros, luces o glamour. La única razón por la que volvería es porque extraño la competencia de enfrentarme contra los mejores”.

Poco después, Oscar De La Hoya dijo que permanecería retirado.

