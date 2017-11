noviembre 6, 2017 - 8:55 am

La organización Pensamiento y Acción ofrece talleres gratuitos sobre positivismo, una nueva manera de vivir bien, en Maracaibo con la intención de ofrecer herramientas que permitan a las personas enfrentar de manera diferente las vicisitudes de la vida y brindarles el conocimiento necesario para erradicar de su mente el negativismo, el conformismo y el facilismo.

“Pensamiento y acción surge con la idea de eliminar en los venezolanos el pesimismo. Tenemos que sacarnos la frase ‘este país no va a mejorar’. Nosotros sabemos que sí mejorará y ese cambio está en manos de cada habitante de este país. Para que se dé ese cambio necesitamos ayudar a los adultos que están programados de una manera inadecuada y allí es donde queremos hacer nuestro aporte”, destacó Ramiro Cubillán, coaching, conferencista, motivador, especialista en automatización de procesos electrónicos y líder de la organización.

Pensamiento y Acción busca ser más que un grupo que se dedique a impartir motivación personal. “Nosotros buscaremos ir más a lo ontológico, más a la transformación interna de los hábitos. La forma de pensar y actuar es lo que genera cambios en cada persona y por ende en su entorno”, enfatizó Cubillán.

El grupo no forma parte de ningún partido político y asegura estar abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, indistintamente de la religión a la que pertenezcan. “El tema religioso lo abordamos con suprema tolerancia. Sí reconocemos todo el bien que existe en ciertas filosofías que grandes pensadores han dejado a la humanidad como Platón, Sócrates, Lao Tse, Sun Tzu y obviamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una cantidad de elementos que si se ponen en práctica en la cotidianidad, sin fanatismo, sino como un estilo de vida, pueden marcar cambios importantes en cada persona. Sin embargo, no queremos marcar las diferencias, así que no se tocan temas teológicos, ni políticos”, explicó el especialista.

La mayoría de las conferencias son gratuitas, solo algunas tendrán un costo para el sostenimiento del grupo. “Trataremos de que no sean los temas de transformación personal, porque todo lo relacionado con eso lo queremos regalar y queremos que esté disponible para todo el que lo necesite. Así que estamos abiertos a recibir donaciones de toda clase: dinero, pago de los espacios para las conferencias, tecnología, un dominio. Estoy a la orden para reunirme con cualquier persona o empresa que le interese el proyecto y quiera hacer su aporte; tendría un un método de auditoría muy claro. El proyecto arrancó gracias a la colaboración que hemos dado todos los hoy día somos y creemos en Pensamiento y Acción. Toda persona que decide ser parte de un emprendimiento sabe que sólo dando se puede recibir. Así que amorosamente estamos dando nuestro dinero y nuestro conocimiento”, indicó Cubillán.

Además de las conferencias y talleres, que están pautados una vez al mes, la organización permanece en contacto con su público mediante un grupo en whatsapp, una página en Facebook (https://m.facebook.com/Pensamiento-Accion-1762233577361219/) y en [email protected]

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día