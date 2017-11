noviembre 17, 2017 - 3:25 pm

Yado Mambo, futbolista perteneciente al Ebbsfleet United de la quinta división del fútbol inglés, hizo estallar las redes en Inglaterra debido al número en su camiseta.

El defensor de 26 años, nacido en Londres, se encuentra participando en su tercera temporada con el Ebbsfleet y ha utilizado siempre el número 18, sin embargo, eso tenía que cambiar. Hace menos de una semana, el encuentro de su equipo fue televisado y los aficionados no perdieron tiempo en reclamar que Mambo debía usar el número 5 para así convertirse en ‘Mambo No. 5’, nombre de la famosa canción de Lou Bega.

La campaña para que Mambo cambie su número, con el fin de aumentar la popularidad del club, ha agarrado fuerza. De hecho, hasta el propio jugador dijo que está dispuesto a llevar el 5 pues ‘Mambo number five’ es una de sus canciones favoritas desde pequeño.

”Imaginen firmar a un jugador llamado Mambo y no darle el número 5 en su camiseta. Mal por parte del Ebbsfleet United”.

Debido a que los números ya fueron entregados a principio del campeonato y alguien más ya utiliza el 5, el equipo no puede hacer el cambio durante esta temporada sin romper las reglas. Sin embargo, se han comprometido a hacer algo genial.

En un comunicado del club en su página oficial, el Ebbsfleet ha anunciado que estará a la venta una camiseta de Mambo con el número 5 y las ganancias irán a una causa benéfica. La camiseta, que viene en tamaño grande, incluye un certificado de autenticidad y una foto autografiada por el propio futbolista.

Imagine signing a player called Mambo and not giving him the number 5 shirt. Poor form from Ebbsfleet United. pic.twitter.com/ZFjVGlXRIV

— Joe (@RedAndWhite11) 11 de noviembre de 2017