Nueva Zelanda entrena a puerta cerrada en Lima y empieza su aclimatación

noviembre 13, 2017 - 10:47 pm

La selección de Nueva Zelanda inició el lunes su aclimatación en Lima y entrenó a puerta cerrada en un colegio privado, preparándose para el partido de vuelta con Perú en la repesca por un cupo a Rusia 2018, tras el 0-0 de la ida en Wellintong.

Ante la imposibilidad de acceder a ellos, la prensa local debió subirse a los techos de algunos vehículos para registrar imágenes de sus prácticas, donde ensayaron toques de balón.

Según información de prensa, optaron por el campo de una escuela cercana a su hotel antes que el estadio Alejandro Villanueva del club Alianza Lima.

Aunque entrenó con el grueso del equipo, en un momento las cámaras de TV captaron al defensor Tommy Smith (Ipswich, Inglaterra) aplicándose hielo en la pierna derecha, sentado en una silla.

Durante el duelo de ida en Wellington, Smith puso en problemas al ataque peruano, aprovechando su humanidad -1,88 m- para bloquear el avance rival. Finalmente salió lesionado.

En la prácticas los futbolistas liderados por el delantero Chris Wood y Marcos Rojas jugaron fútbol tenis.

Los “All Whites” aprovecharon la mañana para pasear por las costas de Lima, tomar un café en un centro comercial al borde del mar y disfrutar la vista al océano Pacífico.

“Un café en Perú, por qué no?”, escribió en Twitter el atacante Jeremy Brockie, junto con una foto en una mesa que también comparte con Kosta Barbarouses. En Nueva Zelanda existe un gran aprecio por el café.

El DT de los “kiwis”, el estadounidense Anthony Hudson, reconoció el favoritismo de Perú, pero aseguró que harían todo para ganar. “No estamos aquí para fiesta, para vacaciones. Estamos aquí para ganar, simplemente”, dijo en español Hudson a la radio RPP tras llegar a Lima.

Por su parte, la selección peruana tiene previsto entrenar mañana en el Estadio Nacional, en la víspera del choque de vuelta que se jugará el miércoles.

Nueva Zelanda clasificó a la repesca al ganar las eliminatorias de la zona Oceanía con un balance de siete triunfos y dos empates, en nueve partidos. Participó en los Mundiales de España 1982 y Sudáfrica 2010, en los que nunca ganó un partido.

AFP