Nuestra reportera gráfico Mysol Fuentes brilló en Foto Maracaibo 2017 con sus “Lecturas de café”

Nuestra reportera gráfico, Mysol Fuentes presentó hoy su exposición fotográfica, denominada “Lecturas de Café en tu Ausencia”, en el festival Foto Maracaibo 2017, uno de los eventos más importantes de la fotografía venezolana, en su cuarta edición.

Durante una velada, amenas, en el restaurante Estación Central del Café, ubicado en la avenida 3F con calle 74, junto a sus hijos, madre, familiares, amigos y colegas, Fuentes dio a conocer a todos este valioso trabajo, dentro de su trayectoria profesional; una serie de autorretratos, donde refleja su intimidad conectada con una taza de café y la lectura de 16 cartas que le envió su padre mientras estaba en prisión y antes que ella cumpliera sus 12 años.

“Encontrar mi esencia a través de la correspondencia íntima con mi padre en prisión, la conexión que nos unió se sumerge entre el calor, sabor y aroma del café: Releer cada carta previa a mi cumpleaños número 12 acompañó la ausencia de esos nueve meses, sentir su eterna presencia será el legado que permanecerá vivo en la memoria”, así lo explicó Fuentes en el extracto de “Lecturas de un Café”.

Fuentes explicó que “este trabajo es una muestra muy personal, íntima y cotidiana de un redescubrimiento y renacer, a través d las cartas que me envió mi padre mientras estuvo en la cárcel, antes de yo cumplir 12 años. Ahora estoy en este espacio, mi primera individual no está, pero va dedicado a él.

“Cada carta que me escribió es un aprendizaje, que día a día está vigente y es un legado que le quiero dejar a mis hijos a través de la fotografía, ya que es lo que me ha inspirado desde hace muchos años y que mi padre me inculco también”, destacó la profesional.

