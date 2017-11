noviembre 10, 2017 - 2:05 pm

Neymar Jr. no ha parado de dar de qué hablar desde que dejó al FC Barcelona para recalar en el París Saint-Germain (PSG).

Durante ese tiempo mucho se ha dicho: que se lleva mal con Edinson Cavani y que en el vestuario del club parisino hay un puja de egos desde que el brasileño arribó. Lo último que ubica al astro de la Canarinha en el epicentro del deporte es el rumor de que se marche en un futuro al Real Madrid.

El atacante sudamericano anotó uno de los tres tantos que le dieron una cómodo victoria a Brasil ante Japón (3-1), hoy, en un amistoso previo al Mundial de Rusia 2018 que se desarrolló en Lille, pero “Ney”, lejos de terminar sonriente, rompió en llanto en la conferencia de prensa post partido y pidió a la prensa no especular sobre su vida.

“Estoy aquí para pedirles que dejen esas historias que no tienen razón de ser”, declaró el jugador a los medios luego del juego.

“Todo el mundo inventa historias sobre mi presencia en París, mis relaciones con el entrenador, con Cavani. Esas cosas no existen, no es cierto. Vine con el acuerdo de mi entrenador, cuando llegué tuve un encuentro con él. Me dijo que me quería ayudar a alcanzar mis objetivos personales y colectivos. No estoy aquí para crear problemas. Conozco mi papel en el campo y hago lo que mi entrenador me pide. Estas cosas me hacen daño. Les pido que dejen de inventar esas historias que no han pasado”, dijo el futbolista.

Apoyo total

Pero las lágrimas de Neymar brotaron luego que el seleccionador brasileño, Tite, interviniera e hiciera un comentario sobre su seleccionado, elogiando su carácter y grandeza y el respeto que tiene en el vestuario de la Seleçao.

“Si me permiten quiero hacer un comentario sobre Neymar. Llevamos ya un año y medio trabajando juntos. Nos hemos enfrentado fuerte con nuestros equipos y siempre hemos sido leales. Me cansé de escuchar que Tite tenía problemas con Neymar. Y puedo hablar de su enorme carácter, de su grandeza en el vestuario. No somos perfectos, somos seres humanos. A veces sufrimos faltas y reaccionamos de la forma equivocada. A mí me pasó en mi carrera. ¿Está mal? Está. Pero hay una serie de circunstancias alrededor. Tengamos cuidado de no generalizar. Podemos hablar del carácter, de la índole y del gran corazón que Neymar tiene”, expresó Tite ante la estrella brasileña, visiblemente emocionado.

Tras finalizar su idea, “Ney” se acercó a Tite, lo abrazó y luego abandonó la conferencia de prensa aún lagrimeando. El próximo amistoso de Brasil será ante Inglaterra, el martes en Wembley.

Neymar termina en llanto cuando escucha a Tite, entrenador de Brasil: “Neymar siempre ha sido leal. Es un ser humano y comete errores, cuando tiene un problema con alguien lo resuelve. Es realmente un buen chico”. pic.twitter.com/Kl2DOQkji7 — Nahima Choura (@nahimachoura) 10 de noviembre de 2017



Andrea Seña//Noticia al Día