Nacho estalló en contra Chyno Miranda con fuertes palabras (Video)

noviembre 4, 2017 - 7:45 am

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, ha desatado una polémica increíble. Esto después de “atacar” mediante su red social de Instagram a su ex compañero del dúo “Chino y nacho”, Chyno Miranda, por supuestamente estar “hablando sin saber”.

La discordia se dio luego que Chyno realizara unas declaraciones en el programa “El Gordo y La Flaca”, en la cual habló sobre su actual relación de amistad con el intérprete de “Báilame”, y se refirió sobre sus problemas para salir del país.

“Mira realmente no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días me comuniqué con parte de su equipo para decirles que en inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos”, dijo.

Al parecer, este comentario no fue tomado de buena manera por Nacho, quien replicó rápidamente con un video en donde se le ve bastante alterado.

“Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal! Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia! ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Mi gente discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos pero somos seres humanos. Tengo dos meses sin ver a mis hijos y me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás”, destacó.

@nacho E X P L O T Ó contra @chynomiranda por su respuesta de ayer en nuestro estudio #GyFopina Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 4:02 PDT

Revista Ronda