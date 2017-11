Muere el mítico campeón olímpico de pesas, el turco Naim Süleymanoglu, apodado el “Hércules de bolsillo”

noviembre 18, 2017 - 10:09 am

El pesista turco Naim Süleymanoglu, triple campeón olímpico (1988, 1992 y 1996) y héroe nacional en su país, falleció el viernes a la edad de 50 años en un hospital de Estambul, informó la agencia de prensa estatal Anadolu.

Apodado el “Hércules de bolsillo” debido a su baja estatura (1. 47 metros), Süleymanoglu fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en un centro de Estambul a finales de septiembre por un problema de hígado.

Nacido en Bulgaria de padres turcos, con el nombre de Naim Suleimanov, obtuvo asilo político en Turquía y la nacionalidad de sus ancestros, tras haber huido en 1986 en condiciones rocambolescas cuando se encontraba en Australia.

Tras haberse refugiado en la embajada de Turquía, viajó primero a Londres en el avión personal del primer ministro turco de la época, Turgut Ozal, y fue recibido como un héroe en Ankara.

Con los colores de Turquía, ganó su primer título olímpico en los Juegos de Seúl, en 1988, levantando 190 kilos en dos tiempos y 152,5 en arrancada para un total de 342,5 kg.

Retiro corto

Tras retirarse, regresó en 1991, y un año después lograría en Barcelona su segundo título olímpico.

Dotado de una fuerza en los brazos poco común y una prodigiosa velocidad de ejecución, Süleymanoglu se adjudicó un tercer título olímpico consecutivo en 1996 en Atlanta.

Sus victorias, y sus múltiples récords del mundo, hicieron de Süleymanoglu un héroe en Turquía.

También fue conocido por su rivalidad legendaria con el pesista griego Valerios Leonidis, en un contexto de tensiones entre Turquía y Grecia.

En los Juegos de Atlanta, ambos libraron una gran batalla que entró en los anales de la historia olímpica.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan presentó sus condolencias “a la familia del atleta y a la nación”.

Naim Süleymanoğlu, one of the greatest weightlifters has passed away. RIP “Pocket Hercules”! Your story will always stay in our hearts https://t.co/aCIHZh8FEG @iwfnet pic.twitter.com/TQ9j2uOpLE

— Olympic Channel (@olympicchannel) 18 de noviembre de 2017