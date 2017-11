Muere a los 99 años Bobby Doerr, miembro del Salón de la Fama

noviembre 14, 2017 - 12:21 pm

Bobby Doerr, un miembro del Salón de la Fama del béisbol apodado el “Capitán Silencioso” de los Medias Rojas de Boston, falleció a los 99 años.

Doerr murió el lunes, dijeron los Medias Rojas el martes en un comunicado. Boston indicó que Doerr era el ex pelotero de Grandes Ligas de mayor edad.

“Bobby Doerr fue parte de una era de gigantes del béisbol y él era uno de ellos”, dijo el dueño de los Medias Rojas, John Henry. “E incluso con sus logros en segunda base que lo llevaron al Salón de la Fama, sus mejores características eran su carácter y personalidad. Lo extrañaremos”.

Mítico jugador de los patirrojos

Doerr jugó 14 temporadas con los Medias Rojas y fue exaltado al Salón de la Fama en 1986, el mismo año que su amigo de toda la vida y compañero en Boston, Ted Williams. Acumuló promedio de bateo de .288 y ayudó a los Medias Rojas a conquistar la Serie Mundial de 1946.

Doerr, elegido en nueve ocasiones al Juego de Estrellas, incluso le perdonaba a Williams su famosa impaciencia y mal temperamento.

“Es que Ted no entendía la mediocridad. Y yo estaba en la clase de los mediocres”, relató Doerr a The Associated Press cuando cumplió 90 años en 2008.

Bobby Doerr acumuló 2.042 hits, 223 jonrones y 1.247 remolcadas, y tuvo una racha de 414 partidos sin cometer un solo error.

Agencias