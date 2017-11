Muchacho pidió a la comunidad internacional interceder para ayudar al país

noviembre 16, 2017 - 9:55 pm

Ramón Muchacho, ex alcalde de Chacao condenado a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia, expresó que en Venezuela no hay posibilidades de salir del gobierno actual mediante elecciones.

“En Venezuela no hay posibilidades de una salida electoral, no hay posibilidades de una salida constitucional por vía democrática. Los venezolanos solos por nuestra misma lucha no tenemos la capacidad de cambiar un gobierno que gobierna por las armas”, dijo mediante Twitter.

El político también habló sobre los funcionarios de Polichacao que aún siguen presos. “Tenemos a 14 funcionarios de la policía de Chacao presos”, sostuvo.

Expresó que el tribunal de la causa acordó medida de libertad para ellos y expidió boletas de excarcelación. “El ministerio público determinó que no había pruebas para la acusación, el tribunal de la causa acordó medida de libertad y expidió boletas de excarcelación. Ha pasado más de un año y siguen detenidos”.

Pidió a la comunidad internacional interceder para ayudar al país. “Necesitamos de la decidida ayuda de la comunidad internacional, es un reto para las democracias de occidente, de las américas y del mundo”, finalizó.

Noticia al Día/El Nacional