noviembre 14, 2017 - 9:24 pm

Lo más probable es que a Mo Farah nunca se le pasara por la cabeza la idea de que podía ser distinguido como Caballero de Inglaterra, pero fue justo lo que pasó hoy, cuando la Reina Isabel III, confirió, en el palacio de Buckingham de Londres al fondista y múltiple campeón tal la distinción.

Farah, nacido en Somalia, huyó de su país de origen a los ocho años por la guerra civil y fue adoptado como uno más en el Reino Unido, colores que ha defendido durante toda su carrera deportiva que lo ha llevado cuatro veces al podio olímpico.

La condecoración como “Sir” le fue conferida por sus servicios al deporte británico.

“¿Quién hubiera pensado que correr me traería aquí!!!! Carrera increíble..!! ¡¡¡Qué honor ser nombrado caballero por Su Majestad la Reina…!!!”, escribió Farah en su publicación de Instagram en la que la Reina Isabel III toca sus hombros con la espada real.

“Nunca soñé que esto podría pasarme a mí”, mencionó en otro post en el que compartió varias fotografías de la ceremonia.

Aunque Farah ya anunció su retiro de las pistas, aún no cierra la puerta de ver acción en Tokio 2020 y por ahora seguirá corriendo solo carreras de calles.

“Ya veremos”, dijo Mo Farah a los medios, en referencia a una próximas Olimpiadas. “Si soy capaz de lograr una medalla o estar cerca, me verán”.

Arise, Sir Mo! Here’s the Mo-ment @Mo_Farah received his knighthood from the Queen at Buckingham Palace https://t.co/EaiTwJcsgC pic.twitter.com/UEeCNFr1sZ

— Sky News (@SkyNews) 14 de noviembre de 2017