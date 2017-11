Ministro Villegas responde a sanciones de EE UU: “Me honra integrar esa lista”

noviembre 9, 2017 - 7:00 pm

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, respondió la tarde de este jueves a las nuevas sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense, en las cual se le aplica un bloqueo financiero junto a otros nueve funcionarios venezolanos.

“Me honro en integrar la lista de sancionados por los Estados Unidos”, expresó durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro en su XIII edición que se lleva a cabo en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.

“Yo decía: en algo estaré fallando cuando no me habían anexado a esa lista, pero hoy me siento satisfecho de estar entre los señalados por el imperio”, recalcó.

Las sanciones económicas ordenan embargar los bienes que los funcionarios venezolanos tengan en territorio americano, asimismo, obliga a las empresas de dicha nación a no realizar ningún tipo de negociaciones con los acusados por su gobierno.

Al respecto, el ministro Villegas aseguró no tener propiedades en dicho país por lo que calificó de “absurdas” las sanciones. “No tengo ninguna propiedad en Estados unidos, pero si tuviera alguna, se la regalo”, dijo.

A su juicio, ninguna sanción va a detener el avance del pueblo venezolano hacia la construcción del socialismo bolivariano.

Noticia al Día