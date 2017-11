noviembre 6, 2017 - 9:58 pm

La periodista colombiana Patricia Janiot renunció a la cadena de noticias internacional CNN en Español tras 25 años de arduo trabajo periodístico.

“Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años”, dijo.

