Melissa Benoist rompe el silencio sobre el escándalo sexual en Supergirl

Melissa Benoist, quien encarna a Supergirl, lanzó vía Twitter declaraciones en torno a las acusaciones en contra de Andrew Kreisberg, productor ejecutivo de la serie.

En su publicación Melissa Benoist, quien protagoniza una serie que posee un enfoque de apoyo hacia la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, aseguró que a pesar de la gravedad de las denuncias entorno a los casos de acoso sexual en la industria del cine y televisión norteamericana, la actriz dice tener un espíritu optimista pues ese es el primer paso para que haya un cambio en torno a esa situación.

“Soy una mujer que encabeza un show que apoya la igualdad y el feminismo, el empoderamiento y la lucha por lo que es correcto (…), el show y mi carrera son parte de una industria que no siempre refleja estos sentimientos… Esto es desgarrador y a veces me hace sentir impotente. Sé que no soy la única que se siente de esta manera, pero soy optimista. Creo que es posible un cambio duradero, donde las personas maltratadas tienen un foro seguro para contar su verdad y ser escuchadas”, escribió Melissa Benoist de 29 años.

Sin embargo, Melissa Benoist resaltó la importancia del papel de la justicia en estos hechos al señalar que los autores de estos hechos siempre deberán responder ante las autoridades, sin importar su profesión, fama o poder que tengan.

“Cuando las personas cometen crímenes u hostigan a otras, siempre deben rendir cuentas, sin importar en qué industria trabajen o cuánto poder tengan. Ya he hablado de esto en público, públicamente y no tan públicamente, y seguiré haciéndolo. Todos deberíamos, sin miedo ni vergüenza”, agregó Melissa Benoist en su publicación.

