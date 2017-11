noviembre 7, 2017 - 4:48 pm

Ya está confirmado que la pareja de abuelos que murió por intoxicación fue producto de un café contaminado. Ayer a eso de las siete de la mañana, en un caserío llamado Bolivariano del poblado Guadalajara del municipio Rosario de Perijá, en el estado Zulia un grupo de seis personas, cinco de ellas parientes de la etnia wayuu, tomaron café y a los pocos minutos tuvieron que ser llevados de urgencia al hospital de la Villa del Rosario.

No pasó mucho tiempo para que José Ángel Pineda, de 72 años, muriera. Su mujer, Conchita González, tres de sus once hijos, Rafael, Enrique y Fermín González y una vecina, fueron llevados por oficiales de la policía municipal de esa entidad hacia el hospital Chiquinquirá de Maracaibo. Anoche falleció Conchita, de 68 años, en tanto que de los otros cuatro intoxicados, tres fueron dados de alta, a excepción de Fermín.

Carmen Carache, de 39 años, la vecina de la pareja muerta, contó este mediodía a la salida del hospital Chiquinquirá, que se arrimó a la casa de su amiga Conchita y esta le ofreció café. Al probarlo inmediatamente su paladar detectó que algo extraña pasaba. “El café tenía un sabor amargo, como el agua de las caraotas cuando uno las hierves; además estaba como morado…no sabía a café”.

Relató que seguidamente viio como se desplomaba al suelo Conchita González y luego su marido José Ángel. “No pasaron tres minutos cuando comencé a sentir escalofríos, mareos, me orine y me hice en mis pantalones. Seguidamente me desmayé y perdí el conocimiento”, dijo Carmen Carache aún con la cara demacrada luego que la sometieran a un intenso lavado de estómago.

Lo mismo ocurrió con Rafael González (45), otro de los afectados. Llegó a la casa de su padre José Ángel e igualmente bebió el tinto, “No terminé de tomármelo, estaba amargo y como rojizo. Luego sentí mareo y temblores…se me bajó la tensión y me llevaron al hospital.

Ambos sobrevivientes aseguraron que fue el café por cuanto el azúcar que usaron ya la habían utilizado el día anterior, así como el agua y nada sucedió. Al preguntarle de donde habían obtenido el “café de la muerte”, comentó que su padre compró una “tetica” (pequeña porción envuelta en plástico que toma la forma de un seno) en esa misma zona pero nadie sabe con exactitud donde fue.

Personal médico del referido hospital atendieron a los pacientes pero no pudieron hacerle los exámenes toxicológicos por cuanto no contaban con los equipos necesarios. Serán los médicos forenses quienes le tomen muestras a los dos cadáveres para determinar que producto les causó la muerte.

Ante el aumento del café, muchos se han dado a la tarea de ligarlo con maíz tostado y otros productos. Las autoridades sanitarais y policiales de Rosario de Perijá deberían realizar una investigación para determinar con que sustancia se contaminó el café que la familia wayuu compró.

Existe también el riesgo de que otras personas de esa zona perijanera puedan ser afectados al consumir ese producto impregnado de una extraña sustancia. Se desconoce si existe una alerta sanitaria para evitar más víctimas.

Noticia al Día

Fotos: David Moreno