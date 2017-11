“Me sentí violada”: Ellen Page denuncia que fue acosada sexualmente

noviembre 15, 2017 - 11:58 am

Los abusos sexuales en el poderoso mundo de Hollywood continúan sumando escándalos, a Harvey y a Spacey se suma la denuncia contra el director de cine Brett Ratner. La actriz Ellen Page, conocida por su papel en ‘Juno’, ha confesado haber sido acosada por Ratner cuando sólo tenía 18 añosdurante el rodaje de ‘X-Men 3: La decisión final’.

“Miró a una mujer que estaba a mi lado, diez años mayor; me señaló y dijo: “Deberías follar con ella para que se den cuenta de que es gay”, ha afirmado a través de Facebook.

Y añade: “Era una joven adulta que aún no se había descubierto a sí misma. Sabía que era gay, pero no lo sabía, por así decirlo. Me sentí violada cuando sucedió esto. Miré a mis pies, no dije ni una palabra y vi como nadie más lo hizo. Este hombre, que me había contratado para la película, comenzó nuestros meses de rodaje con algo que nadie había pedido. Él me obligó a “salir del armario” sin importarle mi bienestar, un acto que todos reconocemos como homofóbico”, explica Ellen.

El director, niega la agresión, pero ya son seis las mujeres que lo señalan como un acosador sexual. Además, la actriz también carga contra Trump, Bill Cosby, Roman Polanski y hasta contra Woody Allen.