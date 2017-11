Marquina asegura que liberación de Goicoechea se efectuó a cambio de su postulación

noviembre 8, 2017 - 4:30 pm

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Alfonso Marquina, aseguró que la liberación del dirigente político, Yon Goicoechea, se efectuó a cambio de su postulación en las próximas elecciones municipales, a pesar de la decisión de su partido, Voluntad Popular (VP), de no presentar candidatos en dicha contienda electoral.

“Yon Goicoechea tenía meses que debía estar en la calle y no lo soltaron hasta tanta no aceptara ser candidato”, afirmó el dirigente de Primero Justicia (PJ), en alusión al anuncio de Avanzada Progresista de inscribir al expreso político para optar a la Alcaldía del municipio El Hatillo (Miranda).

Afirmó que se trata de una jugada del Gobierno nacional para legitimar un proceso electoral, “ante la poca credibilidad que tienen cualquier comicios que se celebre en Venezuela”, después de las elecciones regionales del 15 octubre y la correspondiente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio, ambos eventos realizado durante el presente año.

“El Gobierno quiere hacer como lo que hacen en Nicaragua, donde vemos que se materializan fraudes electorales pero una pequeña oposición la legitima”, agregó, durante entrevista concedida este martes a Globovisión.

Por último, opinó que la decisión de no participar en las municipales es la correcta, no porque vayan a obtener mejores condiciones a futuro sino porque representa una oportunidad para prepararse mejor.

“No podemos seguir aceptando que el día viernes te digan que tienes que inscribirte el lunes porque convocamos a elecciones. Entonces no podemos tener candidaturas unitarias, no podemos manejar las tarjetas con la amenaza que después no nos permitan las sustituciones de candidatos, no podemos montar los padrones electorales (…) tenemos que organizarnos lo suficiente para vencer ese fraude”, puntualizó.

Caraota Digital