Mario Bros, la película, ya está en conversaciones entre Nintendo y Universal

Al parecer, muy pronto veremos a Mario y Luigi en las salas de cine. Illumination Entertainment, la empresa encargada de hacer las cintas animadas de Comcast Corp. Universal Pictures, está muy cerca de cerrar un acuerdo con Nintendo Co. para hacer la película animada de Super Mario Bros., de acuerdo con The Wall Street Journal.

Basada en los 32 años de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, es seguro esperar que la trama cuente la historia de dos fontaneros, a menos que decidan cambiar de último momento su “profesión”, tortugas malignas y hongos en un reino de fantasía.

Mario Bros, la película, para 2020

Aunque no se dieron más detalles al respecto, podemos suponer que el lanzamiento estará sincronizado con los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. El anuncio llega luego de que ambas compañías cerraran un acuerdo para llevar Nintendo Land a tres de los parques de atracciones de Universal Studios.

Esta no sería la primera película de Mario Bros., pues hace más de 20 años hubo una en 1993. Para quien no se acuerde de ella o no le haya tocado, aquí está el tráiler:

