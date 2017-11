noviembre 28, 2017 - 11:34 am

María Sharapova se ha vuelto a sentir tenista de nuevo en este 2017 después de haber estado 15 meses suspendida desde enero de 2016 tras dar positivo por meldonium en el Open de Australia de ese año.

Sin embargo, el regreso de la jugadora rusa al circuito ha estado marcado por las numerosas críticas de compañeras de circuito como la canadiense Genie Bouchard o la danesa Caroline Wozniacki y también de tenistas de la ATP como Andy Murray.

María Sharapova le habla a sus críticos

Tras un torneo de exhibición en Estambul, María Sharapova volvió a cargar contra aquellos que le han criticado en su regreso a la competición. “Me parece que mi misión y mis objetivos son más importantes que la opinión de alguien. Lo que hago en la pista es más importante que hablar. Siempre le daré prioridad en ese orden”, confesó la tenista rusa en declaraciones recogidas por el portal Ubitennis.

Sharapova también aprovechó para hablar de su libro ‘Unstoppable: My Life So Far’, y cómo le surgió la idea.

“Parece que con la edad me he convertido en alguien más abierta. Ahora es más fácil para mí compartir historias y detalles de mi vida con mis fans. Me gusta compartir mis emociones en momentos difíciles y en las victorias. Crecí ante muchos periodistas, pero todavía me siento joven y pienso que tengo muchos años por delante, así que todavía tendréis la oportunidad de hacerme preguntas”.

Sharapova regresó el pasado 26 de abril en Stuttgart, donde alcanzó las semifinales del torneo. Tras caer en segunda ronda en Madrid y Roma, la rusa no fue invitada a Roland Garros y no acudió a Wimbledon por una lesión.

En el US Open regresó al más alto nivel derrotando a Simona Halep y alcanzando los octavos de final. Además, volvió a lograr un título dos años después tras proclamarse campeona en Tianjin.

María Sharapova aún no ha desvelado dónde iniciará su temporada 2018, aunque sí se espera su participación en el Open de Australia, el torneo donde empezó su calvario y en el que espera regresar a la élite del circuito tras el aviso en el US Open.

as.com / Noticia al Día