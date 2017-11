noviembre 13, 2017 - 4:02 pm

Como parte de la programación especial que presenta el Instituto Descolonizador Zuliano de Estudios, Políticos, Económicos y Sociales (IDZEPES), “Hugo Rafael Chávez Frías”, se realizó un Foro – Conversatorio: ANC: Geopolítica. Agresión Imperialista. Victoria Electoral Soberana, con el objetivo de seguir consolidando el aprendizaje en las familias que nos visitan para que sean conocedores de la historia de tiempos pasado y así puedan comprender lo que vivimos hoy día, en nuestro país, a cargo de María de Queipo, presidenta de esta institución.

La actividad inició con la intervención del Prof. Gustavo Lara/ Dirigente Regional del PCV y la Intervención de Martin Márquez integrante del Equipo de Investigación y Formación del IDZEPES, al final el encuentro culminó con la reflexiones de las y los participantes.

La presidenta del IDZEPES expresó “Nosotros desde estos espacios daremos como aporte a las instituciones y comunidades, ideología y conciencia que les haga entender la historia para comprender el presente, que estas instituciones sean un foco de interpretación al pensamiento del pueblo” Asimismo indicó “Los procesos eleccionarios que hemos vivido, han ayudado a descubrir la recomposición de las teorías de todo lo que hay por escribir. Hay una redefinición de nuestra propia existencia que pudiera unirnos para establecer una conversación de unión entre todos para formar criterios propios. También dijo la maestra descolonizadora, que se tiene pautado un cronograma de actividades por el IDZEPES, para llevarlas a la colectividad zuliana y descubrir los talentos que están en las comunidades y que ellos mismos puedan desarrollarse con sus capacidades”.

Asimismo el Prof. Gustavo Lara, señaló “La temática de hoy nos sitúa en que esto no es nuevo. Hemos vivido temas cruciales en lo que estamos ubicados y hacemos un análisis de la geopolítica, para el rescate de nuestro proyecto Bolivariano. La Asamblea Nacional Constituyente ha sido para el pueblo la defensa absoluta; como decía Nuestro Libertador Simón Bolívar, La Independencia y la Soberanía de nuestra Patria. No podemos olvidar lo que pasa a nivel mundial, nuestras fuerzan militares, no se han detenido por mantener la paz en nuestra Venezuela”.

Por su parte Martin Márquez, del equipo de Investigación y Formación del IDZEPES, estuvo como invitado especial e intervino en el conversatorio haciendo un análisis desde la perspectiva de la geopolítica del poder en lo social. Asimismo señaló “Por la teoría del Libertador Simón Bolívar, llegamos al socialismo del siglo XXI, propuesto por el Comandante Hugo Chávez. El salió por el mundo a fortalecer al pueblo haciéndolos visible, de la misma manera destacó “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, Nos llamó a unas elecciones de la ANC, que se llevó en tres fases, donde participó el pueblo originario….Yo difiero que terminemos en una batalla, porque así le daríamos el gusto al imperio de vernos en una guerra, pero nosotros le apostamos a la paz y la tranquilidad del pueblo”.

Cabe destacar que si se unen esfuerzos, se orienta al pueblo y se comunica con la verdad, podemos llegar a construir la Venezuela de paz.

