Maria Gabriela de Farías participará en serie de Netflix

La actriz venezolana, Maria Gabriela de Farias pospuso las grabaciones de la película venezolana “Black Label”, cuando ya tenía dos semanas de rodaje, para grabar el piloto de una serie que será transmitida por Netflix.

Esta noticia comenzó a rodar como pólvora en las redes sociales y se confirmó cuando Rafael Salvatore mediante la cuenta oficial en Instagram del filme publicó “Tener que parar un rodaje, muchas veces puede significar una mala noticia; en nuestro caso estamos muy contentos porque esta parada significa para nuestra protagonista, Maria Gabriela de Farias, una grandísima oportunidad en un proyecto en el que le deseamos lo mejor”.

Comentó que durante las dos semanas de rodaje disfrutaron del talento y profesionalismo de todo el gremio actoral y equipo técnico, además informó que tuvieron la oportunidad de disfrutar de locaciones maravillosas que los ayudaron hacer realidad lo plasmado en el guion.

Se pudo conocer que las grabaciones de este filme basada en la telenovela “Blue Label”, continuarán para el venidero mes de enero. Sin embargo, seguirán informando a todos sus seguidores mediante sus redes sociales todos los detalles acerca de este audiovisual.

Por su parte, Maria Gabriela de Farias se despidió de todo su crew con emotivas palabras mediante su cuenta en Instagram, y aprovechó la oportunidad para agradecerles. “Todo el crew delante y detrás de cámaras en dirección no puesta no solo me hacen confiar, con ellos creo fielmente en mi misma, en ellos y en el trabajo que estamos haciendo. Alejandro Bellame es un capitán con todas las letras de la palabra. No hay duda cuando de su trabajo se trata”, escribió.

