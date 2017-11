Cómo darle vida a tu marca personal, según HeySocialGeek

noviembre 3, 2017 - 1:36 pm

En la era digital la forma en que realizamos ciertas tareas ha dado un giro de 360 grados. Actividades que antes requerían una alta cantidad de tiempo y esfuerzo, ahora están al alcance de un clic; la forma de comprar es un ejemplo de esta reinvención, pero la manera de vender también lo es, especialmente cuando vendemos el quiénes somos y qué hacemos; es allí cuando nos adentramos al mundo de la marca personal.

Juan Carlos Muñoz, mejor conocido en el universo internauta bajo el seudónimo HeySocialGeek, en su experiencia como emprendedor, profesional de la publicidad, las relaciones públicas y como asesor de distintos tipos de marcas, ha tomado nota de las claves que todos debemos tener en mente a la hora de emprender en plataformas digitales bajo el uso de nuestra propia imagen.

¿En qué consisten?

“Las marcas personales las defino como personas profesionales de algún rubro en específico que decidieron aplicar estrategias de comunicación, proyección de imagen y marketing para poder darse a conocer, captar clientes o alcanzar cualquier otro objetivo orientado a crecer profesionalmente”, afirmó Juan Carlos al ser interrogado sobre el concepto del personal branding o marcas personales.

Ciertamente, al momento de estar ante la idea de dar vida a una marca que venda el trabajo que hacemos como personas, es necesario tomar lápiz y papel para plantear y responder a preguntas que particularmente colaborarán a que nuestro emprendimiento tome el camino que tanto deseamos.

De acuerdo con Juan Carlos, la pregunta básica que hay que responder desde el momento en que se nos enciende el bombillo en la cabeza de crear una marca personal es: “¿Para qué lo quiero hacer realmente?”. Posterior a ello se podrán ir generando respuestas a otras dudas como cuáles son los objetivos y qué dinámicas de trabajo se emplearán. Además, es necesario dejar claras nuestras posibilidades como marca, servicios, canales, precios en referencia a los de la competencia, costos adicionales, valores agregados y el qué nos diferencia.

“Es importante aclarar todos estos puntos y saber que cuando se trabaja como marca personal, el 90% de esas personas son trabajadores independientes que buscaron sus propios medios para promocionar sus servicios, bien sea a través de páginas web, redes sociales, canal de YouTube o incluso medios tradicionales”, considera el asesor de marketing.

¿Hay que publicar lo malo?

Para sorpresa de muchos, el tema de las marcas personales se ha visto apretado en situaciones donde tiende a ser un poco controversial, pues si bien hay gente que está sumamente interesada en desarrollar el personal branding, hay otro grupo que se muestra detractor ante la idea bajo argumentos como que demuestran poca transparencia y enseñan solo el lado bueno de las cosas que hacemos.

De acuerdo con HeySocialGeek, esta última idea no es del todo cierta. “Para enganchar más a nuestra audiencia es importante que saquemos también nuestro lado humano. En mi caso particular, tengo una historia de vida que va sobre que siempre he estado bajo el pilar de mi madre, puesto que mi padre nos abandonó. Desde el día que conté eso en mis redes sociales mi conexión con las personas ha sido mucho más fuerte; se han sentido identificadas con una anécdota real. Todos tenemos una historia difícil, y lo importante de ser una marca personal, además del profesionalismo, es enlazar con la gente a través de situaciones y emociones que ellos también experimentan. Sin embargo, es necesario encontrar un balance entre publicaciones positivas y negativas, sin abusar extremadamente de ninguna y sin perder del foco que nuestros seguidores están allí por un determinado contenido o razón que no podemos obviar”.

Para Juan Carlos, es importante mantenerse conscientes de que ser una marca personal no significa ni significará “inventar un personaje”, sino simplemente extraer de nosotros las mejores aptitudes y habilidades profesionales para vertirlas en un molde de marca personal, bien sea con un nombre propio o seudónimo que se deje mostrar ante la audiencia interesada.

¿Quiénes son nuestros aliados?

En el mundo de las marcas personales es posible valerse de distintas herramientas que ayudarán a que el usuario potencie su proyección ante el público; uno de estos instrumentos en el networking, el cual consiste en establecer conexiones con personas capaces de abrir puertas o volverse aliadas para desarrollar estrategias y abrir nuevos canales de comunicación en tu marca.

“Para desarrollar tu marca personal es necesario darse a conocer, algo infalible para ello es la ‘publicidad boca a boca’: si una persona de un gremio importante o de alta credibilidad con la que lograste establecer relaciones fructíferas habla bien de tu trabajo, personas de diferentes nichos de mercado se van a enterar de lo que haces. Eso es señal de que las cosas se hacen bien”, comenta Juan Carlos, quien además considera que para potenciar el networking en el camino de las marcas personales es importante asistir a eventos afines al área de trabajo, de manera que sea posible conocer personas que desempeñan tareas similares o al menos cercanas.

¿Dónde damos vida a nuestra marca?

En un mundo donde abundan tantos canales de comunicación, es entendible no saber cuál es el indicado para nuestro emprendimiento personal; la mayoría apuntaría a que son las redes sociales, pero Juan Carlos no las pone en el primer puesto, pues considera que el canal principal que debe tener una marca personal es un página web o blog meramente propio. Para él las redes sociales son ‘espacios prestados’ y sujetos a los desarrolladores de esas plataformas; pueden pasar de moda, pueden cerrar la cuenta por ciertos motivos, así que es mejor tener espacio web y sustentarlo con redes sociales.

“Podemos tener una página con secciones donde se establezcan servicios y formas de contacto que nos puedan posicionar mejor en los buscadores. Al hacer uso de esta herramienta estaríamos generando algo que se conoce como “tráfico”, y se puede ir potenciando en concordancia con tu área de trabajo, como por ejemplo enlazar nuestro canal de YouTube al blog, pero es importante generar ese cruce de medios para llegar a mas audiencia”, comenta HeySocialGeek.

Marcas personales e influencers, ¿son lo mismo?

Según Juan Carlos Muñoz, hay diferentes roles en redes sociales y medios de comunicación en general, estos se pueden dividir en figuras publicas, es decir, personas reconocidas o “famosas”, que manejan una gran audiencia y les reconocen por quiénes son o el estilo de vida que llevan. El siguiente rol es el de “influencer”, que es, como su nombre lo indica, aquel que logra influenciar a su audiencia, sea para bien o para mal, al respecto de algún punto, como la imagen, la opinión, o la decisión de compra. Esto se logra a través de la credibilidad que conlleva ser líder de opinión.

La marca personal busca ser el rumbo para convertirse en un líder de opinión y estar posicionados, pero para ello es necesario mucho trabajo, paciencia, dedicación y por supuesto, aportar conocimientos a tu rubro, sea cual sea.

Gabriela Nava (Pasante)

Noticia al Día