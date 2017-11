noviembre 10, 2017 - 8:09 pm

¡Amor inmenso, excelso y glorioso es el que siento por esta tierra zuliana! fueron las primeras palabras que el candidato opositor a la Gobernación del Zulia, Manuel Rosales, expresó en el primer acto de masas realizado en la tarde de este viernes, en la calle 72 de Maracaibo, luego de su habilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

“No tengan duda que vamos a ganar la gobernación del estado, pero prepárense porque el año que viene vamos a sacar a Maduro y a este Gobierno que ha destruido a Venezuela”, sentenció Rosales.

Asimismo, el aspirante a la Gobernación del Zulia hizo un llamado a votar en las elecciones del 10 de diciembre y seguir en la lucha electoral para recuperar los espacios.

“El que no vote esta traicionando el futuro del Zulia y a Venezuela, el que no vote llevará en su conciencia el remordimiento de no haber contribuido a salir de esta pesadilla, el que no vote sera culpable de algún desastre que puede ocurrir en lo adelante de esta lucha electoral, hay que votar, salgan a votar todos, el voto es nuestro instrumento y nuestra arma, vamos a demostrar el 10 de diciembre lo que seremos capaces”, recalcó.

Rosales presentó en el acto a los candidatos opositores que se medirán en los comicios municipales de diciembre para las alcaldías del estado Zulia, sin embargo, señaló que en algunos municipios no se ha logrado un acuerdo para que exista un solo candidato.

“Tengo la autoridad moral para trabajar por un acuerdo en el Zulia, y en los municipios donde hay dos candidatos, lo vamos a arreglar”, aseveró.

El candidato del partido Un Nuevo Tiempo al Palacio de los Cóndores, llamo a defender los votos el 10 de diciembre ya que a su juicio se está jugando el futuro de Venezuela.

“Con nuestra victoria en el Zulia se va a iniciar el cambio profundo y largo que el país está reclamando (…) El 10 de diciembre vamos a defender el aluvión de votos más grande que ha tenido la historia del estado Zulia”, destacó el candidato.

En este sentido, Rosales saludó a los testigos electorales que trabajaron el 15 de octubre para defender los votos: “Tenemos gente que sabe defender los votos de las trampas, vamos a volver a ganar, preparen su lápiz porque vamos a defender todos esos votos”.

“Yo tengo la autoridad para decirle a todos los zulianos que se incorporen a esta lucha, que vamos todos unidos a esta gran victoria de la tierra zuliana, unidos, abrazados como hermanos, porque yo voy a ser el gobernador de todos los zulianos” dijo el líder del partido zuliano.

Por otra parte, el candidato por el partido Un Nuevo Tiempo a la alcaldía de Maracaibo, Juan Carlos Fernández, aseguró que junto a Manuel Rosales representa la esperanza de cambio de los zulianos que decidirán su futuro el 10 de diciembre.

“Quién dijo que nuestra tierra se iba a quedar sola, aquí están los defensores del Zulia y de Maracaibo (…) todos tenemos la esperanza que se produzca el cambio que todos queremos, nosotros somos esa esperanza, somos la esperanza del Zulia (…) Esta tarde es propicia para sellar un compromiso, nosotros vamos a continuar de modo incansable la tarea de defender cada espacio de la ciudad y de cada pueblo, porque los espacios pertenecen a la gente”, expresó Fernández.

El candidato opositor al ayuntamiento marabino recalcó que el estado Zulia estará “bien defendido” y que la ciudad de Maracaibo va a “relampaguear como el Rayo del Catatumbo para llenar de esperanza y alegría” el 10 de diciembre en las elecciones municipales y de gobernador en la entidad.

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día