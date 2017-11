Manuel Rosales: A partir del 10-D el Zulia volverá a ser el gran estado que antes era

noviembre 28, 2017 - 4:33 pm

“Aquí estamos en la calle, ya empezamos a gobernar junto al pueblo buscándole solución a sus problemas”, dijo este martes el candidato de UNT a la gobernación del Zulia, Manuel Rosales, a su llegada a la urbanización Lago Azul de Maracaibo, donde activó el primer censo para el Programa de Mejoramiento de Viviendas que pondrá en marcha en el próximo cuatrienio.

El abanderado de la tolda azul, acompañado por Juan Carlos Fernández, candidato a la alcaldía de Maracaibo, señaló al gobierno nacional de ser el culpable de la crisis alimentaria, el alza de los precios, la inseguridad, el caos en los cajeros bancarios, la decadencia del sistema educativo, así como de los apagones y la escasez de combustible.

“Para todo hay una excusa: Hoy no hay, aquí no es, se acabó la partida, esto no es competencia de este organismo”, comentó el líder. “Eso se acabó porque a partir del 10 de diciembre el Zulia volverá a ser el gran estado que antes fue”, sostuvo.

Rosales fue claro en que el censo permitirá atender en una primera etapa a los 20 mil hogares en peores condiciones de infraestructura, pero que también abarcará los conjuntos residenciales a los cuales prometió visitar para constatar en directo las verdaderas necesidades.

Según Rosales hay niños en las escuelas que desertan por falta de comida, y afirmó que ordenó un censo para atender con urgencia esa crisis tan pronto asuma como Gobernador. “Vamos a activar también otros programas alimentarios, la olla solidaria y los mercados populares. No hay tiempo que perder porque el gobierno lo que ha hecho es un desastre generalizado”, subrayó.

Noticia al Día/Nota de prensa