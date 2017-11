noviembre 20, 2017 - 12:06 pm

Citas de la Biblia, frases de filosofía oriental, esoterismo, drogas y canciones de The Beatles se unieron en la mente de un solo hombre y una revelación se le iluminó poderosamente: el fin del mundo estaba cerca, iniciaría con una guerra racial y él era el elegido para preparar a la humanidad. Charles Manson, el rostro y delirio de una “familia” asesina.

Manson nació en Ohio, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1934 de una madre adolescente, prostituta y alcohólica. Nunca conoció a su padre y el apellido lo heredó de un efímero esposo de su progenitora. Tampoco tuvo un hogar. Para cuando cumplió ocho años ya estaba en una escuela reformatorio. Así fue toda su infancia y adolescencia. Cometió multitud de delitos: atraco a mano armada, robo de coches o incluso proxenetismo. Y, precisamente, en la cárcel fue donde comenzó su particular teoría religiosa del Apocalipsis.

Tras décadas bajo la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, a finales de la década de los 60, los esdounidenses parecían tener una vida más tranquila, comenzaba el movimiento hippie así como movimientos pacifistas y feministas que dieron ‘contracultura’ en San Francisco durante julio y agosto de 1967 en lo que se llamó el verano del amor.

Manson era un músico frustrado. A los 35 años estaba fuera de la cárcel, lleno de odio y delirios de grandeza. Su carisma, poder de oratoria, seguridad en sí mismo, filosofías del amor libre, la vida en la naturaleza, los alucinógenos y la música atrajeron a jóvenes rebeldes y de clase alta.

Reunió a todos sus seguidores en las afueras de Los Ángeles bajo el nombre de “La Familia”. La vida de esta secta haría un gran daño a la sociedad. El poder magnético de Manson convirtió La Familia en una odisea de terror, odio y muerte. Se establecieron en una comuna, donde Manson los manipuló con drogas, supervisó orgías y los sometió a extrañas conferencias.

Aseguraba que habría una guerra civil entre negros y blancos y que la canción “Helter Skelter”, de The Beatles, estrenado en noviembre del 68, como otras, habían sido escritas en específico para él. Creía que hablaban de un enfrentamiento racial, sin patria ni una bandera. Al final, las clases sociales poderosas de raza blanca que ostentaban el poder económico tendrían un merecido y violento final. Lo irónico es que, aunque estaba seguro de que en su hipotética guerra los negros saldrían vencedores, no les consideraba aptos para dirigir a la sociedad. Por lo tanto, cuando la guerra terminase, los más aptos, es decir, los que se habían mantenido al borde de la sociedad (La Familia), se harían con el poder.

Manson estremeció a EEUU en agosto de 1969 con una sangrienta espiral de violencia en la que él y los seguidores de su secta asesinaron a siete personas para provocar la guerra racial.

Los jóvenes Susan Atkins, Tex Watson, Bobby Beausoleil, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel fueron los brazos ejecutores de los conocidos como crímenes de Manson, quien envenenó sus mentes durante varios meses.

La noche del 8 al 9 de agosto de 1969, bajo los efectos de las drogas y con el corazón lleno de odio, los miembros de la “Familia Manson” acabaron con la vida de la actriz Sharon Tate y sus cuatro acompañantes. Tate era la joven esposa del director de cine Roman Polanski, tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Fue brutalmente apuñalada, al igual que el resto Abigail Folger, Voytek Frykowski (novio de la primera) y el peluquero Jay Sebring, quienes estaban de visita. Además, en el exterior de la casa, en su coche, estaba Steven Paren, un joven de 18 años que asesinaron circunstancialmente, dentro de su coche, para evitar ser vistos.

Aquella noche, Tate recibió 16 puñaladas. Sebring un disparo y siete heridas de cuchillo. Abigail 28 puñaladas, y Frykowski, 51 puñaladas y dos disparos.

Sharon Tate representaba la belleza, la juventud, la riqueza y la ostentosidad propia de una clase social elevada, que tanto enfurecía a Manson. Fue solo una víctima desafortunada, que se encontraba en un lugar y momento equivocados.

Tres meses después, un seguidor de Manson fue encarcelado por un cargo no relacionado y le habló a un compañero de celda sobre el baño de sangre, lo que llevó al arresto del líder del culto.

“Usted no lo entiende. Lennon, el profeta, me dijo: ‘Charlie, levántate; ¡degüella a esos cerdos que se lo pasan bomba en sus mansiones de Hollywood! Los tiempos han llegado. ¡Tú eres el Hijo del Hombre y el Ángel Exterminador’… Esos niños que los atacan con cuchillos, son sus hijos. Ustedes les enseñaron, yo no les enseñé. Yo solo intenté ayudarlos a ponerse en pie”, dijo defendienso su inocencia en la corte y culpando a la sociedad misma de los asesinatos en seria.

El juicio duró casi un año. Manson y tres de sus seguidores, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte. Otro de los acusados, Charles “Tex” Watson, fue condenado más tarde. Todos ellos evitaron la ejecución y sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua tras la derogación de la pena capital en California en 1972.

Charles Mason siempre será recordado por su mirada demoníaca, cabello alborotado, barba y la esvástica tatuada en la frente. “Al día de hoy, el caso Manson sigue siendo uno de los más escalofriantes en la historia del crimen… Incluso la gente que no había nacido cuando ocurrieron los asesinatos conoce el nombre de Charles Manson y se estremece”, expresó la reportera judicial Theo Wilson en sus memorias tituladas “Los juicios más polémicos del país”.

Murió este domingo de una hemorragia interna a los 83 años. Lo irónico de todo es que las autoridades no saben cuál será el destino del cuerpo del hombre que se convirtió en la representación de la perversión a través ‘La Familia’, porque en la realidad no tenía familia conocida. De acuerdo con la ley estatal, si en el plazo de 10 días no se presenta ningún pariente o representante legal será el departamento el que decidirá si es sepultado o incinerado

El revuelo causado alrededor de su muerte es una muestra más del magnetismo que ejerció Charles Manson. Sin duda una leyenda del mal. “Murió la muerte”, dicen algunos.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día