Maicao incomunicado por protesta de dueños de gasolineras: El “bachaqueo” los tiene quebrados

noviembre 24, 2017 - 12:38 pm

Por cuarto día consecutivo los propietarios y trabajadores de las 190 estaciones de combustibles en La Guajira, tras declararse en quiebra por culpa del contrabando ilegal, mantienen cerrados los accesos a Maicao, exigiendo al Gobierno colombiano más control y aumento de los cupos.

Durante este tiempo, los manifestantes han mantenido bloqueadas las dos principales entradas a la población fronteriza de Maicao, sobre la carretera Troncal del Caribe, justo en frente de las instalaciones de las plantas de combustible Ayatawacoop y Ekia.

Ante la no presencia de las autoridades del orden departamental, debido a un periodo de transición de cambio de gobernador, los manifestantes decidieron rodar un poco más la protesta hasta el sector denominado Cuatro vías y bloquear la vía a Carrapia, dejando incomunicada a esta población.

Las poblaciones de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure han sido las más afectadas con esta situación, debido a que sus habitantes han tenido que movilizarse por trochas. Han tenido que pagar un mayor costo para sus desplazamientos por los precios de los pasajes, con tal de poder cumplir con algún compromiso, temas de estudio, como los estudiantes de la universidad de La Guajira y el desplazamiento hacia Venezuela.

Pérdidas en tiempo y dinero, reportan las empresas de servicio interdepartamental y los transportadores de carga pesada hacia Venezuela. Rony Ruíz, gerente de Copetrán en La Guajira, señaló que “nos vemos afectados porque los buses están llegando con media hora y 40 minutos de retraso cuando debemos cumplirles a los pasajeros que van a citas médicas en otras ciudades del país”.

Los manifestantes enfatizan en que continuarán en protesta hasta que se produzca una diálogo entre las autoridades.

“Estamos tomando una decisión que no queríamos, porque las autoridades no le están prestando atención a nuestra problemática. No queremos seguir allá, pero necesitamos una respuesta a los interrogantes y propuestas que venimos planteando desde hace varios meses. Necesitamos solución para retirarnos”, sostuvo Ariel López, presidente de la Asociación de Estaciones de Combustible en La Guajira.

“El Ministerio de Minas le bajó el cupo a las estaciones, dejó estaciones con 1.000, 2.000 o 3.000 galones y es imposible que con estos cupos vayan a sustituir”, puntualizó López.

Noticia al Día/El Tiempo