noviembre 22, 2017 - 6:54 pm

“Será ley de obligatorio cumplimiento”, dijo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza esta tarde un acto con jóvenes del plan “Chamba Juvenil vuelta al campo”, en Caracas, donde informó que este jueves entrará en vigencia la nueva Ley de Precios Acordados aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

En la actividad se encuentra presente, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como miembros de su gabinete ministerial.

“A partir de mañana entra en vigencia la ley de precios acordados para proteger al pueblo de los ladrones en la calle”, expresó el primer mandatario nacional.

“Yo autorizo al pueblo a usar la ley en todos los rincones del país, vamos pueblo al combate no no las calemos más con esos ladrones, a las calles yo me pongo al frente”, manifestó.

Asimismo, el presidente ordenó a los constituyentistas ir a la calle a hacer cumplir dicha ley. “A partir de mañana los constituyentes que se vayan a la calle a velar por el cumplimiento de los precios acordados de acuerdo al texto aprobado por la ANC”.

Chamba Juvenil Vuelta al Campo

Al inicio de la actividad, el ministro de la Juventud, Pedro Infante, explicó que actualmente hay 600 mil jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil, de los cuales 450 mil ya están incorporados en las áreas productivas de Venezuela. Asimismo, Infante, resaltó que la página web ya se encuentra abierta para inscribir otros 150 mil jóvenes a este plan.

En este sentido, el presidente Maduro, ratificó que los jóvenes son los protagonistas de Venezuela, “garantes del presente y del futuro de la república”, ratificó.

“Chamba Juvenil Vuelta al Campo”, tiene que ser un plan hermoso, tenemos que enamorarnos del campo y nosotros desde el gobierno revolucionario tenemos que garantizar las tierras, viviendas, salud y todo lo necesario para la producción.

Aseguró que en Venezuela ha llegado la hora de regresar al campo a trabajar.

Noticia al Día