Madre de Daniel Ceballos: Mi hijo lleva 47 días de aislamiento

Nancy Ceballos, madre del preso político Daniel Ceballos, denunció este jueves, que su hijo lleva 47 días de aislamiento sin poder ver a su familia.

“Sigue secuestro y tortura en el Sebin, 47 días de aislamiento a mi hijo Daniel Ceballos, no puedo verlo, no pueden verlo sus hijos, no recibe sol, 3 años 8 meses sin juicio” expresó a través de la red social Twitter.

Daniel Ceballos se encuentra preso en la cárcel de El Helicoide por orden del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López.

Sigue Secuestro y Tortura en el SEBIN, 47días de aislamiento a mi hijo @Daniel_Ceballos, no pudé verlo, no pueden verlo sus hijos, no recibe sol, 3 años 8meses sin juicio ni pruebas para un juicio ¿sabes @NicolasMaduro q violas los DDHH de personas decentes e inocente? pic.twitter.com/KY69Jtpjzz — Nancy Ceballos (@NancyCeballos5) 23 de noviembre de 2017





