Luis Fonsi y Demi Lovato estrenan su primer tema a dueto este viernes

noviembre 16, 2017 - 9:16 pm

El boricua Luis Fonsi continúa con las colaboraciones musicales, y esta vez de trata de ‘Échame la culpa’, un dueto con la estrella del pop norteamericano Demi Lovato.

El tema se estrena este viernes, 17 de noviembre, y ha sido revelado por la propia Demi en su perfil de Instagram, subiendo un fragmento del vídeo, en el que la oímos cantar en castellano. Recordemos que la ex-estrella Disney proviene de una familia de ascendencia mexicana y nació en Nuevo México, estado limítrofe con el país hispanohablante.

La artista se une al boricua como en el caso de Justin Bieber o las británicas Little Mix en sus colaboraciones con Fonsi o CNCO, respectivamente.

Demi Lovato ha publicado hace algunas semanas ‘Tell Me You Love Me’, su sexto álbum de estudio. Un disco repleto de soul y R&B clásico en el que brillan sobre todo las baladas y medios tiempos, posiblemente el mejor trabajo de su carrera. Sin embargo, su single principal no ha tenido el impacto esperado y sus ventas han siendo decepcionantes.

