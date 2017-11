Luis Fonsi y Daddy Yankee son las estrellas del año, según People en Español

noviembre 10, 2017 - 10:40 am

Estas navidades el niño Jesús estaba dispuesto a traerles un merecido descanso a los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como un paréntesis en sus apretadísimas agendas para celebrar el éxito mundial de su tema “Despacito” y su elección como Las Estrellas del Año del 2017 de People en Español.

Pero María —el huracán que devastó la Isla del Encanto en septiembre— cambió todos sus planes. Hoy por hoy, Fonsi, de 39 años, y Yankee, de 40, sí están recibiendo el fin del año agradecidos por las bendiciones que les han llovido, pero también están conscientes de que su trabajo para ayudar a reconstruir su terruño es prioridad.

“Si hay algo positivo dentro de todo esto es que he sentido una unión impresionante”, dice Fonsi de los esfuerzos de ayuda por parte de artistas y atletas que, como él, han viajado múltiples veces a Puerto Rico con aviones cargados de suministros. “Todos hemos agarrado ese teléfono y nos hemos llamado, nadie está diciendo que no a nadie a nada, aquí no hay egos”. Agrega Yankee, quien donó más de $1 millón para los esfuerzos de reconstrucción y tiene como meta recaudar otros $1.5 millones para rehacer viviendas en la isla: “Hay que seguir trabajando. Sigo trabajando, aparte de lo que pueda aportar, para que mucha gente se siga uniendo a la causa y [así] poder ayudar a muchas personas que perdieron sus hogares y no tienen donde vivir en estos momentos”.

Con gran parte de la isla aún sin electricidad y agua potable y daños que se estiman en los miles de millones de dólares, toda ayuda es bienvenida, aseguran ambos. Especialmente en estas fechas que familias en todo el país se reunirán con sus seres queridos para celebrar el Día de Acción de Gracias y las Navidades. “Nosotros nos caracterizamos por ser alegres y a lo mejor estas Navidades van a ser las que recordaremos por toda la vida porque el huracán nos hizo daño pero nos unió más que nunca”, asegura Yankee. “La ayuda tiene que seguir fluyendo porque esto no es como tú echar 25 centavos en una canasta y sigue caminando, ya hice mi parte. Este es un proceso bien largo y necesitamos que todo el mundo se involucre de alguna manera. Restablecer y reconstruir el país va a tomar mucho tiempo”.

Noticia al Día / People en Español