Los Warriors, sin Durant, aplastan 125-101 a los Timberwolves

Golden State Warriors ganó con facilidad a Minnesota Timberwolves 125-101 pese a la baja de Kevin Durant por una contusión en su muslo izquierdo y suma su quinto triunfo consecutivo.

Los Wolves hicieron una buena primera parte y se marcharon con un sólo punto de desventaja al descanso (51-50). Los Warriors, de la mano de los ‘splash brothers’, rompieron el choque en el tercer cuarto con una parcial de 44-26 que dejaban al equipo de Steve Kerr con una cómoda renta de 19 puntos para afrontar el último cuarto de juego.

Stephen Curry cuajó un partido muy completo y terminó con 22 puntos, 8 rebotes y 8 sistencias en 29 minutos de juego mientras que Klay Thompson, con 28 puntos y 6 canastas desde la línea de tres, fue el máximo anotador del encuentro. Draymond Green sumó 7 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias pero tuvo un gran impacto en el juego al realizar una gran defensa sobre Karl-Anthony Towns.

Por parte de Minnesota, cabe destacar la actuación de su quinteto titular. Los cinco jugadores que comenzaron el partido acabaron con dobles dígitos en anotación, pero la escasa aportación de los jugadores de banquillo minó las opciones del equipo de Tom Thibodeau.

Towns fue el jugador más destacado de los Wolves con 16 puntos y 12 rebotes y su duelo con Green fue de lo más atractivo de la noche. Andrew Wiggins acabó el encuentro con 17 puntos y 6 rebotes, dejando muestra de su potencial en algunas jugadas espectaculares. Jimmy Butler sólo metió 11 puntos, confirmando que no atraviesa por su mejor ofensivo.

Los wolves, pese a la derrota, registran una marca de 7-4 que les sitúa en las primeras posiciones de una Conferencia Oeste liderada por Warriors, que tras la victoria del miércoles se queda con un balance de 9-3.

