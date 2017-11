Los panzones son mejores amantes, según estudio

noviembre 26, 2017 - 7:31 am

¿Se sienten irremediablemente atraídas por los hombres con panza? Puede haber una razón científica que lo justifique: los hombres con panza son mejores amantes. O, por lo menos, tardan más en eyacular. Investigadores de la Universidad de Erciyes en Kayseri, Turquía, realizaron un estudio en el que, tras correlacionar el IMC (índice de masa corporal) con el rendimiento de un hombre, concluyeron que los hombres con sobrepeso duran, en promedio, 5 minutos más que los hombres delgados.

En el estudio se incluyó a 200 hombres con diferentes pesos, alturas y edades, y descubrieron que los hombres con mayor IMC, que por lo general suele traducirse en una buena panza, duran en promedio 7.3 minutos en la cama. Los hombres más delgados duraban únicamente 2 minutos.

Los científicos concluyeron que la razón es el estradiol, una hormona femenina que ayuda a inhibir el clímax y que se produce en mayor cantidad cuando hay más grasa abdominal. Más grasa, más estradiol, más tiempo en la cama.

Para nosotras, durar más no significa ser mejor amante, aunque en algunos casos seguramente ayuda. Pero en Actitudfem concluimos que no es el tiempo ni el tamaño, si no la habilidad.

Pero, si lo que quieren es tener hijos, los hombres con panza no son la mejor opción. Muchos estudios han demostrado que la obesidad y el sobrepeso reducen la calidad y la cantidad de los espermas.

A mayor IMC menor calidad y menos espermas, así que, aunque los hombres panzones duren más tiempo las posibilidades de embarazarnos son menores.

Así que todo depende de lo que ustedes quieran obtener… mayor rendimiento en la cama o bebés…

¿Les parecen atractivos los hombres con panza?

Agencias